Noor Alfallah: Wer ist die Frau, die mit Al Pacino ein Kind erwartet?

Schauspieler Al Pacino wird zum vierten Mal Vater: Seine Partnerin Noor Alfallah ist im achten Monat schwanger. Die 29-Jährige, die in Beverly Hills aufwuchs, ist 53 Jahre jünger als Pacino.

Er ist 83, sie 29. Und sie macht ihn jetzt noch einmal zum Vater. Wer ist die Frau, die Al Pacinos viertes Kind erwartet?

Noor Alfallah ist in der Celebrity-Welt schon länger bekannt. Sie ist das älteste von vier Kindern eines Geschäftsmannes aus Kuwait und einer amerikanischen Mutter. Aufgewachsen in Beverly Hills, studierte sie an der UCLA School of Film and Television, arbeitet Medienberichten zufolge heute als Filmproduzentin.

Die 29-Jährige datete Gerüchten zufolge bereits einige berühmte Männer: 2017 hatte sie angeblich ). Das Paar wurde öfter bei romantischen Dates in Restaurants gesehen; als die Stones in Paris ein Konzert gaben, war Noor ebenfalls anwesend.

"Unser Alter spielte keine Rolle"

Zwei Jahre später sprach sie in einem Interview mit emotionalen Worten über ihre Beziehung zu Jagger: "Unser Alter spielte keine Rolle. Das Herz weiß nicht, was es sieht, nur was es fühlt. Es war meine erste ernsthafte Beziehung, und es war eine glückliche Zeit für mich."

2018 und 2019 war Noor Alfallah mit dem Kunst-Milliardär Nicolas Berggruen (61) liiert, Wann und warum die Beziehung endete, ist nicht bekannt.

Auch mit Clint Eastwood (93) wurde ihr eine Romanze nachgesagt, doch diese dementierte sie heftig: "Er ist ein Freund meiner Familie, es gibt keine Beziehung."

Mit Al Pacino ist die Filmproduzentin nun seit einem Jahr zusammen, in einigen Wochen soll ihr gemeinsames Baby zur Welt kommen. Für den 83-Jährigen ist es Kind Nummer vier: Tochter Julie ist 33, die Zwillinge Olivia und Anton 22. Verheiratet war Al Pacino bisher noch nie.