Noch-Ehemann von Münchner TV-Star hat geheiratet: "Unsere Ehe ist noch nicht geschieden"

Die Ehe von Pegah Parastar, Star aus "The Real Housewifes of Munich", scheiterte bereits 2024. Ihr Ex ist jetzt mit einer neuen Frau vor den Traualtar geschritten. Pikant: Der Anwalt hat geheiratet, obwohl die Scheidung noch nicht durch ist. Ist die Hochzeit damit legal?

Pegah Parastar erlebt eine schwere Zeit: Ihr Noch-Ehemann hat wieder geheiratet, obwohl die Scheidung noch nicht gelaufen ist.

Was wie im Märchen begann, endete für Pegah Parastar mit Tränen und einem Liebes-Aus. Anfang des Jahres machte sie ihre Trennung von Ehemann André Miegel publik. Dem Münchner Anwalt warf die TV-Beauty vor, sie in der Ehe betrogen zu haben – er dementierte. Jetzt wird erneut Öl ins Feuer gegossen, denn: Ihr Noch-Ehemann hat eine große Hochzeit gefeiert, obwohl das Paar noch nicht offiziell geschieden ist.

Pegah Parastar wirft Noch-Ehemann Betrug vor

Pegah Parastar wurde 2024 bekannt, als sie ihr glamouröses Leben in der RTL+-Show "The Real Housewifes of Munich" zelebrierte. Auch Ex André Miegel war in der Realitysendung zu sehen, schenkte seiner Noch-Ehefrau direkt in der ersten Folge eine Luxus-Karosse. Doch nur wenig später scheiterte die Ehe. Ihren Schmerz verarbeitete die Münchnerin – wie sollte es für einen Promi auch anders sein – in einem Lied. Darin singt sie unter anderem von Betrug in der Ehe.

Der AZ sagte Pegah Parastar im März 2025 dazu: "Es gab halt wirklich Täuschung und Vertrauensbrüche, das hab ich in meinem Song gut verpackt. Wenn ich in meinem Song singe: 'Ich hatte einen Verdacht, du hast mich lange belogen und mich dann mit der Tochter einer Mandantin betrogen', dann kommt das nicht von irgendwoher." Jetzt folgt der Rückschlag: André Miegel hat trotz bestehender Ehe mit seiner Ex einer anderen Frau das "Ja"-Wort gegeben.

Hochzeitsfeier trotz offener Scheidung: Münchner Anwalt sagt "Ja"

Wie geht die Münchner Society-Dame damit um? "Von der Hochzeit meines Noch-Ehemannes und seiner Affäre habe ich am besagten Wochenende über Dritte erfahren", sagt Pegah Parastar jetzt zu " ". "Unsere Ehe ist noch nicht geschieden, ein Scheidungstermin steht bislang nicht fest – was nicht an mir liegt."

Die neue Ehe von André Miegel ist aber nicht rechtsgültig, denn es wurde keine Hochzeit im eigentlichen Sinne gefeiert, sondern lediglich eine private Zeremonie zur Feier der Liebe. "Am 1. August habe ich meine Traumfrau in einer freien Zeremonie und nach islamischem Ritus geheiratet", erklärt er dazu.

Pegah Parastar und André Miegel: Folgt jetzt der Rosenkrieg?

Dabei bestätigt der Münchner Anwalt auch, dass er von Pegah Parastar noch nicht geschieden ist: "Es ist zutreffend, dass das familiengerichtliche Verfahren zur Auflösung der früheren Ehe noch anhängig ist und die Scheidung noch in diesem Monat rechtskräftig abgeschlossen sein sollte – sofern von der Gegenseite keine weiteren Verzögerungstaktiken verwendet werden." Die offizielle Hochzeit soll später nachgeholt werden.

Und wie geht es nun für die TV-Beauty aus "The Real Housewifes of Munich" weiter? Pegah Parastar zeigt sich entspannt, einen öffentlichen Rosenkrieg gibt es (noch) nicht. "Ich habe mit meinem Teil der Vergangenheit abgeschlossen, lebe mein Leben frei und erfüllt und freue mich auf die Zukunft."