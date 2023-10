Noch-Ehemann Sam Asghari verteidigt Britney Spears

Am Wochenende hat der Noch-Ehemann von Britney Spears gleich mehrfach auf sich aufmerksam gemacht. Er besuchte zwei Veranstaltungen und nahm seine berühmte Ex gegen einen politischen Instagram-Scherz in Schutz.

Zwei Monate nach der Trennung von Popstar Britney Spears (41) lässt sich Sam Asghari (29) wieder öfter in der Öffentlichkeit blicken. Am Sonntagabend (1. Oktober) besuchte er die Daytime Beauty Awards in Los Angeles, zuvor war er bereits auf dem COSF-Zodiac Ball, einer Charity-Veranstaltung. Außerdem fiel der 29-Jährige auf, weil er auf Instagram seine berühmte Noch-Ehefrau verteidigte. Bedeutet das etwa, dass es bei dem Ex-Paar doch keinen Rosenkrieg gibt?

Er erobert jetzt allein die roten Teppiche

Von Trennungsschmerz keine Spur: Sam Asghari zeigte sich auf den roten Teppichen am Wochenende gut gelaunt. Auf dem Zodiac Ball im Houdini Estate so viele schicke Menschen zu treffen und die Organisation COSF zu unterstützen, die Gelder für den Kampf gegen Krebs sammelt. Er sei sehr glücklich, dass er zu der Veranstaltung eingeladen worden sei.

Bei den 5. Daytime Beauty Awards im Taglyan Complex präsentierte er sich kurz darauf in einem schwarzen Zweireiher mit roten Knöpfen, den er mit einem blau-weiß gemusterten Hemd und weißen Turnschuhen kombinierte. Der Fitness-Experte und Schauspieler, der seine Karriere als Model startete, gehört zu den früheren Preisträgern. Er erhielt 2019 die Auszeichnung "Outstanding Achievement in Fitness".

So verteidigt er seine Noch-Frau

Nicht nur mit seiner Rückkehr ins Rampenlicht als Neu-Single machte Asghari am Wochenende auf sich aufmerksam. Er kommentierte auch einen Instagram-Beitrag von Donald Trump Jr. (45), dem Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (77). Der hatte : Das eine zeigt die Sängerin vor vielen Jahren in der Hochzeit ihrer Karriere und ist mit "Amerika unter Trump" beschrieben, das andere zeigt die Sängerin bei ihrem viel diskutierten Messertanz vergangene Woche. Dazu hieß es "Amerika unter Biden". , markierte Asghari in einer inzwischen gelöschten Instagram-Story den Geschäftsmann und schrieb dazu: "Es ist nicht in Ordnung, ein Tyrann zu sein."

Es ist das erste Mal, dass der 29-Jährige Britney Spears öffentlich verteidigt, seit im August ihre Trennung bekannt wurde. Stehen damit etwa auch die Zeichen gut, dass es keinen Rosenkrieg geben wird? Denn zunächst gab es viele Gerüchte. Von einer Affäre war etwa in den Spekulationen die Rede und es hieß auch, er wolle angeblich den Ehevertrag anfechten. Während ihrer Beziehung hatte er seine berühmte Frau jedoch häufig in Schutz genommen. Auch im Kampf gegen die Vormundschaft ihres Vaters stand er ihr bei.

Ihre Ehe scheiterte nach 14 Monaten

Mitte August war bekannt geworden, dass sich das Paar nach sechs Jahren Beziehung getrennt hat. Der Schauspieler reichte nach nur 14 Ehe-Monaten die Scheidung ein. Die Sängerin postete anschließend, sie sei "ein wenig schockiert". Es ist Spears' dritte gescheiterte Ehe. 2004 war sie 55 Stunden lang mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander (41) verheiratet und von 2004 bis 2007 mit Kevin Federline (45), mit dem sie ihre Söhne Sean Preston (18) und Jayden James (17) hat.