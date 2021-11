Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai feiert Uni-Abschluss

Die bekannte Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai kann erneut feiern: Nach ihrer Hochzeit freut sie sich nun über ihren Uni-Abschluss.

"Ein bisschen Latein wurde gesprochen und offensichtlich habe ich jetzt einen Abschluss." über ihren Abschluss in Oxford. Dort studierte sie Philosophie, Politik und Wirtschaft.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die 24-Jährige teilte Bilder ihrer Abschlussfeier, die britischen Medienberichten zufolge ursprünglich im Mai 2020 stattfinden sollte. Wegen der Corona-Pandemie war sie in den Herbst 2021 verschoben worden. Auf den Bildern trägt Malala schwarze Robe und Hut und ist umgeben von Familie und Freunden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sie hat geheiratet

Vor zwei Wochen hatte Malala Yousafzai ebenfalls via Social Media verkündet, dass sie geheiratet hat. Der heutige Tag markiere "einen kostbaren Tag in meinem Leben", schrieb sie neben mehrere Fotos der Hochzeitszeremonie. teilte die 24-Jährige zwei Schnappschüsse von sich und ihrem Ehemann Asser in festlicher Kleidung vor herbstlicher Landschaft. sind neben denselben Aufnahmen zwei weitere zu sehen, auf denen auch Yousafzais Eltern dabei sind. Die Fotos zeigen den Moment der Eheschließung, die in ihrer Wahlheimatstadt Birmingham (England) stattfand.

"Asser und ich schlossen den Bund fürs Leben, um Partner fürs Leben zu sein", kommentierte die junge Frau, die ursprünglich aus Pakistan stammt, ihren Post. Sie und ihr Mann seien "aufgeregt", den Weg der "Reise, die vor uns liegt, gemeinsam zu gehen".