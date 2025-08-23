Noah Cyrus: Schwester Miley ist "ein großartiges Vorbild"

Während Miley Cyrus bereits als Sängerin und Schauspielerin weltweit Erfolge feierte, war ihre Schwester Noah noch ein kleines Kind. Durch den Karriereweg ihrer großen Schwester habe sie viel gelernt, verrät die 25-Jährige nun in einem aktuellen Interview.

Noah Cyrus (25) hat verraten, wie es war, als jüngere Schwester des Weltstars Miley Cyrus (32) aufzuwachsen. Ihre große Schwester wurde bereits als Kind zum Superstar: Mit der Hauptrolle in der Disney-Serie "Hannah Montana" avancierte Cyrus über Nacht zum Teenie-Idol. Heute zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen ihrer Generation. Noah Cyrus erlebte den Karriereweg ihrer Schwester hautnah mit. Wie das für sie war, erzählt die 25-Jährige, die selbst Sängerin ist, jetzt .

"Ich habe [ihre frühe Karriere] wirklich aus der Perspektive einer Schwester und als Kind gesehen. Als sie mit 'Hannah Montana' fertig war, konnte ich noch nicht einmal Auto fahren", berichtet Cyrus in dem Interview. Schon früh habe sie dadurch verschiedene Situationen beobachtet, die sie sich für die Zukunft merken wollte, um zu wissen, wie sie damit umgehen würde. "Ich hatte also ein großartiges Vorbild dafür, wie das alles funktioniert", so Cyrus, die selbst seit rund zehn Jahren in der Musikbranche tätig ist. Um Rat habe sie ihre Schwester jedoch nie gefragt.

Noah Cyrus über die wilden Jahre ihrer Schwester

Zwar wurde Miley Cyrus schon früh zum Weltstar, doch nach "Hannah Montana" sorgte sie in der Öffentlichkeit zunehmend für Kontroversen. Mit ihrer Single "Wrecking Ball", in deren Musikvideo sie nackt auf einer Abrissbirne zu sehen ist, erreichte Cyrus den Höhepunkt ihrer wilden Jahre, die auch ihre jüngere Schwester miterlebte.

"Als ich älter wurde und mit 16 mein eigenes Ding machte, erlebte ich jedoch Phasen ihrer Karriere, die sich aus ihrer Sicht vielleicht wie schwierige Momente oder Wachstumsphasen oder Veränderungen anfühlten, die einfach gute Beispiele dafür waren, was man tun oder lassen sollte, was man jemanden machen lassen sollte oder was bedeutet, ausgenutzt zu werden", erinnert sich Cyrus. Und räumte ein: "Ich denke, es gab einfach eine Menge Lektionen, die sich aufgrund unseres Altersunterschieds ergaben."

Noah Cyrus ist selbst Sängerin

Wie ihre Schwester machte Noah Cyrus schon als Kind erste Gehversuche im Showbusiness, unter anderem mit Gastauftritten in "Hannah Montana" und "Hannah Montana - Der Film". Seit rund zehn Jahren ist sie ebenfalls in der Musikbranche aktiv, bislang allerdings nicht mit dem gleichen Erfolg wie ihre ältere Schwester.

Privat ist die Tochter von Billy Ray Cyrus (63) und Tish Cyrus-Purcell (58) mit dem Modedesigner Pinkus liiert. Seit über zwei Jahren sind die beiden verlobt.