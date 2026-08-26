Nina Ruge nachdenklich: Warum sie jetzt über ihr Erbe nachdenkt

Nina Ruge ist am 24. August 70 geworden. Gefeiert hat die frühere Moderatorin nur mit ihrem Mann Wolfgang Reitzle in Griechenland. Auf ihrem Weingut in der Toskana erzählt sie nun, warum der plötzliche Tod ihrer Schwester eine Frage aufgeworfen hat, die sie bis heute umtreibt.

Nina Ruge ist am 24. August 70 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres runden Geburtstags hat die frühere TV-Moderatorin mit dem Magazin "Bunte" auf ihrem Traumanwesen in der Toskana über eine Frage gesprochen, die sie seit Jahren umtreibt: Was bleibt von ihr, wenn sie einmal nicht mehr da ist?

"Natürlich frage ich mich oft: Was bleibt eigentlich von mir?", sagte sie dem Magazin. "Ich habe keine eigenen Kinder. Die Geschichten meiner Eltern und meiner Schwester leben nur noch in mir." Es gebe niemanden, dem sie etwas weitergeben könne. "Mit mir ist alles weg." Von den Erinnerungen könne sie nichts weitergeben - "und auch materiell nichts vererben: Was mache ich mit all meinem Kram?" Das seien Fragen, denen man sich stellen müsse, wenn man die Letzte in einer Familie sei. "Aber ich habe damit Frieden geschlossen, absolut", sagt die gebürtige Münchnerin.

Ausgelöst hat diese Gedanken ein Verlust, der Ruge bis heute begleitet. Ihre Schwester Annette starb Anfang 2019 mit nur 67 Jahren völlig überraschend an plötzlichem Herztod. Auf dem Schreibtisch der Moderatorin steht seither ein gerahmtes Foto der beiden im Strandkorb, Kopf an Kopf, wie das Magazin berichtet.

Longevity als Lebensthema

Beruflich beschäftigt sich die studierte Biologin ohnehin mit kaum etwas anderem als dem Älterwerden. Sie schreibt Bücher über Longevity, befragt Fachleute in ihrem Podcast "staYoung" und organisiert Kongresse. Gerade ist ihr 32. Buch erschienen: "Alles wird gut, aber nicht von allein - 70 Erkenntnisse für ein gesundes Leben" kam im Gräfe und Unzer Autorenverlag für 22 Euro auf den Markt.

Das Thema verfolgt sie auch privat konsequent. Ihr Mann Wolfgang Reitzle (77) hält es genauso. Vor dem Tod fürchte sie sich nicht, sagte Ruge in dem Interview. "Nein, das nicht. Aber vor Siechtum."

Geburtstag zu zweit in Griechenland

Groß gefeiert wurde der 70. Geburtstag nicht, das liege ihr nicht. Stattdessen reiste das Paar für einige Tage an die Costa Navarino nach Griechenland. Die Zahl finde sie komisch, nervös mache sie sie nicht. Häufiger joggen würde sie gern, doch die Knie machten das nicht mit. Deshalb halte sie sich jetzt mit Krafttraining fit.

25 Jahre Ehe mit Wolfgang Reitzle

Anfang September steht der nächste Anlass zum Feiern an: Ruge und der frühere Linde-Chef Reitzle feiern ihren 25. Hochzeitstag. Viele gemeinsame Hobbys hätten sie nicht, das stelle ihr Mann selbst mit Verwunderung fest. Sie golfe nicht, fahre kaum Oldtimer und teile auch seine Leidenschaft für den Weinbau nicht. Verbindend seien hingegen politische und wirtschaftliche Debatten, wie Ruge erzählt.

Ein Zauberort mit Lotus-See

Das Anwesen bei Lucca, das einst der Bertolli-Familie gehörte, übernahm das Paar 2001. Geheiratet wurde im selben Jahr, die Feier lief offiziell als Hauseinweihungsparty. Rund fünf Monate jährlich verbringen beide dort, auf knapp 29 Hektar Rebfläche entstehen preisgekrönte Bio-Weine. Seinen Spitzenwein nannte Reitzle "Loto", nach der Lieblingspflanze seiner Frau.

Der Lotus-See auf ihrem Anwesen wiederum entstand durch einen Zufall: Bei der Hochzeitsfeier schwammen Lotusblüten zur Dekoration im Pool oberhalb des Geländes. "Irgendwie müssen über das Wassersystem Samen der Lotusblüten den Berg hinunter zum Tümpel gelangt sein, wo zwei Jahre später auf einmal der Lotus erblühte. Der See ist also mit den schönsten Erinnerungen verbunden für mich", erklärt sie.