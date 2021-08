Nina Ruge (64) klärt auf: So hält sich die Moderatorin jung und frisch

Moderatorin und Bestseller-Autorin Nina Ruge (64, biologisch sieben Jahre jünger) gibt Tipps für einen guten Schlaf, eine bessere Ernährung und Atmung.

Mit 64 Jahren sieht Nina Ruge noch immer jugendlich frisch aus. Wie sie ihr gutes Aussehen bewahrt und sich fit hält, hat sie jetzt der AZ erklärt.

AZ: Liebe Frau Ruge, alles ab 40 ist Luxus, sagen Sie - und werden am 24. August 65. Wie luxuriös fühlen Sie sich vorm halbrunden Geburtstag?

NINA RUGE: Sehr! Zum Glück teilen ja in unserem medizinisch perfekt versorgten Land sehr viele dieses Privileg, gesund 65 werden zu dürfen. Aber ich nehme das keineswegs als selbstverständlich hin, sondern mit Dankbarkeit.

Nina Ruge über Möglichkeiten der Verjüngung: "Es ist spannend wie ein Krimi"

"Verjüngung ist möglich" heißt Ihr neues Buch. Das macht Hoffnung. Nur: Wie wird Verjüngung möglich?

Es kursieren so viele unseriöse Produkte und Empfehlungen auf dem Langlebigkeits-Markt. Deshalb ist es mein wichtigstes Anliegen, den Lesern verlässliche, wissenschaftlich gesicherte Orientierung zu geben: Was sollten wir essen - und vor allem nicht essen, wenn wir gesund älter werden möchten? Wie sollte genau das Sportprogramm aussehen, wie atmen wir optimal - und vor allem: Welche Nahrungsergänzungsmittel sind in welchem Alter sinnvoll? Verjüngt die Hormonersatztherapie Frauen über 50? Da gibt so viel zu berichten - und zu bewerten. Und so hat das Buch 416 Seiten. Ich kann Ihnen aber versichern: Es ist spannend wie ein Krimi!

Im Handel: "Verjüngung ist möglich". © GU Verlag

Nina Ruge nutzt intelligente Uhr für guten Schlaf

Fangen wir beim Thema Schlaf an. Was hilft Ihnen, falls Sie mal Schlafprobleme haben?

Mein Arzt hat mir eine intelligente Uhr empfohlen, die meine Schlafqualität misst. Das ist schon spannend, morgens auf die App zu schauen und zu lesen: "Guter" Schlaf, weil mehr Tiefschlaf als andere Phasen - oder "schlechter" Schlaf, weil zu kurz oder zu oft unterbrochen. Das zu verfolgen, finde ich sehr lohend! Tiefschlafphasen brauchen wir dringend für die Entgiftung unseres Gehirns und das Anheben unserer Zellenergieniveaus. Wissenschaftlich nachgewiesen sind heute viele der guten Ratschläge unserer Großmütter: Deutlich vor Mitternacht ins Bett gehen - nur dann werden Wachstumshormon und Melatonin gebildet -, früh zu Abend essen, möglichst einen regelmäßigen Schlafrhythmus einhalten und entspannende Abendrituale wie warmes Bad, Musik, ein gutes Buch etablieren.

Was sind Schlafräuber?

Kein TV, kein Laptop, kein Smartphone im Bett! Die blaue LED-Strahlung blockiert das Melatonin. Und sich nicht ärgern, wenn der Schlaf mal nicht kommt. Alles wird gut! Wenn ich mit Jetlag zu kämpfen hatte, habe ich abends Melatonin-Tee aus der Apotheke getrunken. Mir half das.

Isst Nina Ruge auch mal Pizza und Schokolade?

Sie sprachen die richtige Atmung an - welchen Tipp können Sie da geben?

Da gibt es einiges! Besonders wichtig ist, so viel wie möglich durch die Nase zu atmen. Dort produzieren wir Stickoxid - ja, das Gift der Auspuffgase! Doch in den geringen Mengen hat es eine klar lebensverlängernde Wirkung: Es hält unsere Blutgefäße elastisch, beugt Herz-Kreislauferkrankungen vor.

Thema Superfood: Gibt es bei Ihnen auch mal Pizza, ein Glas Wein und Schokolade?

Ich ernähre mich seit über 20 Jahren vegetarisch und sehr bewusst. Das tut mir so gut, dass ich null Gelüste auf Schweinshaxe oder Desserts habe. Und die Ernährungsexperten, die ich für mein Buch interviewt habe, liefern die aktuellsten Erkenntnisse für eine optimale Langlebigkeits-Ernährung.

Also keine Pizza?

Von Pizza wird definitiv abgeraten. Dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil ist in geringen Mengen okay, ein Glas Rotwein am Abend auch. Es geht tatsächlich um eine bewusste Ernährungsumstellung, hin zu sehr viel Biogemüse, Vollkorn, bestimmten Kräutern.

Welche Kräuter?

Brunnenkresse, Koriander, Oregano, Basilikum, Zwiebel und Brokkolikeimlinge. Dazu Nüsse, Gewürze wie Kurkuma, Pfeffer, Schwarzkümmel, Nelken, Zimt. Komplett weglassen sollte man Fertigprodukte, Zuckerhaltiges, Fleisch. Möglichst nur zweimal am Tag essen, keine Snacks zwischendurch und nicht zu viele Proteine! In den Industrienationen essen die Menschen oft zu viel davon.

"Ich bin biologisch knapp sieben Jahre jünger"

Wie alt fühlen Sie sich selbst momentan in Ihrer Haut?

Ich habe für das Buch das Messgerät für das wahre biologische Alter selbst genutzt, die epigenetische Uhr, die wissenschaftlich international anerkannt ist. Laut diesem ersten Test bin ich biologisch knapp sieben Jahre jünger, als in meinem Pass zu lesen ist. So fühle ich mich auch: höchstens wie 58!

Viele setzen auf Nahrungsergänzungsmittel zur Lebensverlängerung. Von denen haben Sie viele unter die Lupe genommen. Was hilft wirklich?

Nahrungsergänzungsmittel müssen nicht zugelassen werden, sie werden auch nicht routinemäßig auf ihre Qualität getestet. Da fängt es schon an. Rund 25 Experten habe ich befragt. Herausgekommen sind sehr hilfreiche Hinweise. Nehmen wir zwei Beispiele: Das Coenzym Q10, das unendlich wichtig ist für das Funktionieren unserer Zellkraftwerke, der Mitochondrien. Wenn wir älter werden, haben wir bis zu 40 Prozent weniger Q10.

Also macht es Sinn, das wieder aufzufüllen - mit Tabletten?

Leider ist Q10 sehr schlecht bioverfügbar, das heißt: Das meiste, was wir als Tablette schlucken, scheiden wir wieder aus. Nun gibt es aber Q10, das mit Cyclodextrin umhüllt ist. Das nehmen wir 18-fach besser auf. Das ist doch gut zu wissen!

Und ob. Was noch?

Spermidin: Das produzieren wir im Körper selbst - es wurde im Sperma entdeckt, daher der Name. Davon haben wir im Alter immer weniger - es ist wichtig für die Zellreinigungsprozesse. Nehmen wir das in Tablettenform, kommt viel im Blut an. Die Bioverfügbarkeit ist grundsätzlich hoch, da braucht es keine Umhüllung. Auch gut wissen, oder?