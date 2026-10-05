Nina Bridney bei "Promi Big Brother": Deshalb ist die Influencerin wirklich berühmt

TikTok-Star und Content-Creatorin Nina Bridney hofft als diesjährige "Promi Big Brother"-Kandidatin auf viel Sendezeit. Was muss man über den pinkhaarigen Nachwuchs-Promi wissen? Wie lautet ihr echter Name? Wofür ist sie bekannt? Und hat die Internet-Bekanntheit einen Freund?

Social-Media-Star Nina Bridney ist heuer Kandidatin bei "Promi Big Brother". Was gilt es über die auffällige Content-Creatorin zu wissen?

In den sozialen Medien ist Nina Bridney längst keine Unbekannte mehr. Die Content-Creatorin nimmt ihre Fans auf Plattformen wie TikTok und Twitch mit in ihr buntes Leben. Vor allem eines spielt bei Bridney eine große Rolle: Alles dreht sich um die Farbe Pink. Doch was sonst ist über die quirlige Influencerin bekannt?

"Promi Big Brother"-Kandidatin Nina Bridney: Alter, echter Name und Beziehungsstatus

Die Content-Creatorin ist am 26. Juni 2003 in Hamburg geboren. Ob sie auch bürgerlich auf den Namen Nina Bridney hört oder ob es sich dabei um einen Künstlernamen handelt, ist öffentlich nicht klar belegt. Zudem hält sich die Entertainerin über ihre Familie bislang weitgehend bedeckt: Wer ihre Eltern sind, ob sie vergeben ist und ob sie Geschwister hat, ist nicht bekannt. Die Influencerin bezeichnet sich auf diversen Social-Media-Plattformen selbst als "Stargirl".

Auffälliges Aussehen von Nina Bridney: Pinke Haare – pinkes Leben

Nina Bridneys Online-Marke ist eine Kombination aus Glitzer, guter Laune, viel Schminke, verspielten Outfits – und sehr viel Pink. Dieser Look zieht sich durch all ihre Social-Media-Auftritte und -Videos wie ein roter Faden. Ungeschminkt sieht man die Internet-Bekanntheit nur selten.

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Karriere auf Social Media: Das macht Nina Bridney beruflich

Die gebürtige Hamburgerin steht für moderne Unterhaltung. Auf Social Media erreicht sie vor allem ein jüngeres Publikum. In sogenannten IRL-Livestreams ("In Real Life"-Livestreams) präsentiert sie regelmäßig ihren Alltag – etwa beim Shoppen, Kochen oder auf Reisen. Dabei laufen die Aufnahmen der Influencerin nicht selten mehrere Stunden. Ihr persönlicher Rekord liegt laut eigenen Angaben bei 13 Stunden. Eine Besonderheit ihrer Videos ist viel Spontanität. Oft entscheidet sich erst während der Streams, wohin sich ihr jeweiliges Alltagsabenteuer entwickelt.

Vor ihren Fans, die sie liebevoll als "Tinki Winkies" oder "Süßmäuse" bezeichnet, tritt die Content-Creatorin als eine Art Online-Freundin auf. Auch betreibt Bridney einen eigenen Gaming-Kanal.

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Nina Bridney bei "Promi Big Brother": Influencerin setzt sich großes Ziel

Ab dem 5. Oktober 2026 ist Nina Bridney als Kandidatin bei "Promi Big Brother" zu sehen. In der 14. Staffel des Sat.1-Realityformats verspricht die Content-Creatorin viel Action, Spaß und Energie, wie berichtet. Zudem verriet die pinkhaarige Frohnatur ein persönliches Ziel in der Sendung: "Beste Unterhaltung, einfach Abriss – ich möchte authentisch und ehrlich sein."

Social-Media-Star über große Herausforderung in Sat.1-Format

Bei "Promi Big Brother" gilt es für Nina Bridney, über ihren eigenen Schatten zu springen, erklärte sie im September 2026 gegenüber " ". Fehlende Privatsphäre und keinerlei Rückzugsmöglichkeiten sind für die Hamburgerin offenbar schwer zu akzeptieren. "Das wird auf jeden Fall krass werden, mit den ganzen Leuten in einem Raum zu schlafen. Davor habe ich am meisten Respekt", so die Influencerin. Als große Herausforderung bezeichnete sie außerdem zu erwartenden Schlafmangel und Übermüdung.

Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2026: Content-Creatorin Nina Bridney (re.) trifft auf große Konkurrenz. © imago/BOBO

Nina Bridney verrät Sorge: "Ich hoffe, ich bekomme keine Albträume"

Im Interview mit Joyn nannte Bridney eine weitere mentale Hürde, die sie bei "Promi Big Brother" zu bewältigen habe. Obwohl die Content-Creatorin mit Livestreams vertraut ist, fürchte sie sich vor dem 24/7-Livestream, der wie gewohnt online abrufbar sein wird. Wie die Frohnatur wohl mit den anderen VIP-Teilnehmern klarkommt? "Ich habe ein bisschen Sorge davor, dass viele verschiedene Charaktere aufeinandertreffen, mal schauen, wie das klappt", gab sie offen zu. Auch betonte die Internet-Bekanntheit: "Ich habe großen Respekt vor 'Big Brother', die Stimme finde ich ein bisschen gruselig. Ich hoffe, ich bekomme keine Albträume davon."

Influencerin bei Sat.1-Format: Klares Nein zu Streit und Lügen

Auf Konflikte habe die gebürtige Hamburgerin vor laufender Kamera keine Lust. "Ich möchte etwas revolutionieren und für die jungen Leute einstehen. Ich möchte für gute Laune stehen, für gute Werte und dass man auch mit guten Sachen berühmt werden kann und nicht unbedingt mit Streit und Lügen", meinte sie gegenüber "Promiflash".

"Promi Big Brother" 2026: Auch diese Kandidaten sind dabei

Wie sich Nina Bridney bei "Promi Big Brother" schlagen wird? Man darf gespannt sein. In der Sendung trifft die Influencerin auf namhafte Stars aus Musik, Sport und Fernsehen. Neben ihr treten ab dem 5. Oktober beispielsweise No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Box-Legende Axel Schulz oder auch Schauspieler Gedeon Burkhard vor die Sat.1-Kamera.