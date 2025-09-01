Niederländische Royals: Stylischer Auftritt bei Formel 1 in Zandvoort

AZ-Plus
König Willem-Alexander und Königin Máxima haben mit ihren drei Töchtern den Formel-1-Grand Prix in Zandvoort besucht. Dabei zeigte Prinzessin Alexia überraschend viel Haut.
König Willem-Alexander und Königin Máxima mit ihren Töchtern Ariane (v.l.), Alexia und Amalia in Zandvoort.
König Willem-Alexander und Königin Máxima mit ihren Töchtern Ariane (v.l.), Alexia und Amalia in Zandvoort. © imago images/PPE
Die niederländische Königsfamilie hat den Formel-1-Grand Prix der Niederlande in Zandvoort geadelt. König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) kamen in Begleitung ihrer drei Töchter und posieren am Rande des Rennens fröhlich für die Fotografen. Besonderer Hingucker war dabei Prinzessin Alexia (20).

Prinzessin Alexia in Shorts an der Rennstrecke

Die Mittlere des royalen A-Teams gilt schon seit Jahren als sehr stylisch. Am Sonntag zeigte sie neben Modebewusstsein zudem auch viel Haut: Sie trug gemusterte Shorts zu dunkelblauen Wildlederstiefeln. Dazu kombinierte sie einen beigefarbenen Blazer und ein Top mit tiefem Ausschnitt.

Ihre Eltern und ihre beiden Schwestern hatten für den Auftritt im Circuit Park auf mehr Stoff gesetzt. König Willem-Alexander trug einen hellgrauen Anzug zu blauem Hemd, Königin Máxima wählte einen langen, hellen Rock, ein weißes Top und ein weißes Jäckchen. Kronprinzessin Amalia (21) kam in schwarzen Hosen und trug einen Wildledermantel über den Schultern. Farblicher Hingucker waren bei ihr dunkelgrüne Adidas-Sneaker.

Prinzessin Ariane erschien lässig in Blue Jeans

Nesthäkchen Ariane (18), die sich nach ihrem Abitur nun erst einmal ein freies Jahr gönnen möchte, zeigte sich im Familienbund am legersten: Die Prinzessin kam in Jeans-Hose und einer Bluse zur Rennstrecke, auf der übrigens der Australier Oscar Piastri (24) allen Konkurrenten davon fuhr.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

