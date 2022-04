Niederländische Royals feiern farbenfrohen Königstag in Maastricht

König Willem-Alexander hat sich am Königstag 2022 mit seiner Familie in Maastricht feiern lassen. Die Familie zog durch die bunten Straßen und machte Halt an vielen unterschiedlichen Stationen.

Der Königstag, König Willem-Alexanders Geburtstag, wurde in diesem Jahr in Maastricht gefeiert. Den niederländischen Royals wurde am 55. Geburtstag des Monarchen strahlendes Wetter beschert, die Familie zeigte sich bester Laune. Der König, seine Ehefrau Königin Máxima (50) und die drei Töchter starteten den Tag auf der Brücke Sint-Servaasbrug. Dort wurden sie herzlich von der Bürgermeisterin Annemarie Penn-te Strake (68) begrüßt. Hinter Absperrungen jubelten der Königsfamilie zahlreiche Fans zu. Von der Brücke aus winkten die Royals lokalen Wassersportvereinen in Booten zu.

Danach zog die Familie durch die geschmückten Straßen der Stadt und machten an verschiedenen Stationen Halt. zeigen Máxima und Willem-Alexander etwa beim Schnapstrinken an einer Bar. Der Monarch und seine älteste Tochter Amalia (18) prägten zudem Gedenkmünzen. Auf dem Graanmarkt gab es eine Performance mit Musik und Tanz, außerdem einen Flashmob zum Gedenken an den Krieg in der Ukraine.

Königliche Familie tritt in Quiz gegeneinander

Weiter ging es mit einem Quiz über die lokale Sprache: Die königliche Familie trat dabei gegeneinander an. Auf ihrem Weg schüttelten die Royals Hände, nahmen Blumen der Fans entgegen und standen für Selfies bereit. Als nächstes bereitete die Familie lokale Gerichte zu: Sie kneteten unter anderem Teig. Auf dem Platz Onze-Lieve-Vrouweplein lauschten sie einem Ständchen von Geiger André Rieu (72).

In einer Straße mit bunten Girlanden trafen die Royals auf Karnevalsvereine, die Mitglieder hatten sich in alle möglichen Kostüme gekleidet. Dazu gab es erneut Musik und Tanz. Die öffentlichen Feierlichkeiten fanden ihr Ende auf dem großen Platz Vrijthof mit einem Auftritt der Band Rowwen Hèze und einer feierlichen Rede von König Willem-Alexander. Er dankte der Stadt Maastricht für das Ausrichten des Königstages. Maastricht habe "Brücken zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, zwischen Einheimischen und Neuankömmlingen" gezogen, sagte er.

Farbenfrohe Outfits für den Königstag

Die Royals hatten sich für den Tag besonders herausgeputzt: König Willem-Alexander trug einen dunkelgrauen Anzug mit gepunkteter Krawatte. Königin Máxima wählte ein pinkes Kleid, das sie zu Beginn des Tages noch mit einem beigen Mantel kombinierte. Ein großer Hut vervollständigte ihr Outfit. Prinzessin Ariane (15) warf sich in ein kurzes blaues Kleid, ihre älteren Schwestern trugen farbenfrohe Hosenanzüge: Prinzessin Alexia (16) wählte einen grünen Zweiteiler, Amalia einen hellgestreiften Hosenanzug.