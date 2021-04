Niederländische Royals: Farbenfroher Auftritt in Eindhoven

König Willem-Alexander hat Geburtstag - und das feiern Ehefrau Máxima und die drei Töchter des Paares in Eindhoven mit einem farbenfrohen Look.

In den Niederlanden wird am 27. April der sogenannte "Königstag" gefeiert - wegen der Corona-Pandemie zwar nicht in seiner üblichen Form, aber die königliche Familie war dennoch unterwegs. König Willem-Alexander (54), Königin Máxima (49) und ihre drei Töchter - die Prinzessinnen Amalia (17), Alexia (15) und Ariane (14) - zeigten sich in Eindhoven, um den 54. Geburtstag von Willem-Alexander zu begehen.

Zu dem festlichen Anlass präsentierte Máxima einen besonderen Look. Sie hat für den Geburtstag ihres Ehemannes einen goldgelb-petrolfarbenen Rock und ein darauf abgestimmtes langärmliges Oberteil gewählt. Dazu kombinierte sie gelbe Wildleder-Pumps und einen passenden Hut. Auch Prinzessin Amalia hat sich für einen farbenfrohen Frühlingslook entschieden. Sie trägt eine grüne Hose und ein hellblaues Oberteil. Prinzessin Alexia dagegen setzt auf einen schicken monochromen Look, bestehend aus einem beigen, kurzen Kleid und einer passenden Strickjacke, während Prinzessin Ariane ein blaues Midikleid für den Auftritt wählte. Das Geburtstagskind selbst entschied sich für einen dunkelblauen Anzug mit violetter Krawatte.

Gespräch mit Wissenschaftlern

In Eindhoven besucht die königliche Familie unter anderem den High-Tech-Campus, . Während ihres Termins dort werden die Royals mit verschiedenen Wissenschaftlern sprechen. Zudem soll es ein Konzert zu Ehren des Königs geben, das online verfolgt werden kann.

