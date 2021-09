Nicole Kidman: Florales Traumkleid und wilde Lockenpracht

Schauspielerin Nicole Kidman hat bei der Academy of Motion Pictures Gala in Los Angeles in einem farbenfrohen Blumenkleid und mit wilder Mähne alle Blicke auf sich gezogen.

26. September 2021 - 14:37 Uhr | (jom/spot)

Nicole Kidman in ihrem floralen Kleid. © imago images/ZUMA Wire/Billy Bennight