Nicole Boettcher: Dank Beauty-Eingriff zur neuen Liebe?

Schauspielerin Nicole Boettcher (57, ) sehnt sich nach Nähe. , müsse sie schon seit einem Jahr darauf verzichten. Der richtige Mann an ihrer Seite fehlt. "Ich bin Single und seit einem Jahr hat mich niemand berührt", so die Worte der 57-Jährigen. Damit sich an ihrem Beziehungsstatus künftig etwas ändert, wird Boettcher nun aktiv. Der Beauty-Doc soll's richten.

Da Boettcher als Ersatz für die fehlende Intimität "Gastro-Sex" gehabt habe - "ich habe viel gekocht und viel gegessen" -, zeige die Waage mittlerweile fast zehn Kilogramm mehr an. "Ich habe Rollen an Rücken und Hintern", sagte die Schauspielerin. Sport würde kaum helfen. Die Lösung: Boettcher wolle sich die überschüssigen Kilos nun wegeisen lassen. Gegenüber der Zeitung zeigte sie sich optimistisch. "Noch eine zweite Sitzung, dann müssten die Rollen weg sein. Dann klappt's auch mit einem Mann."