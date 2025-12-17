Das Jahr 2026 könnte für Nicole Belstler-Boettcher ereignisreich werden, denn die Schauspielerin wird als Kandidatin für das Dschungelcamp gehandelt. Mit der AZ hat sie über ihre Pläne für das neue Jahr gesprochen.

Noch sind die Teilnehmer der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nicht offiziell bestätigt worden, doch es geistern bereits die ersten Promi-Namen durch die Branche. Gleich mehrere VIPs aus München könnten 2026 am Lagerfeuer des Dschungelcamps Platz nehmen. Neben Simone Ballack (49), Gil Ofarim (43) und Hardy Krüger (57) soll auch Nicole Belstler-Boettcher (62) dabei sein.

Dschungelcamp-Frage: So reagiert die Tochter von Grit Boettcher

Ob die Schauspielerin tatsächlich nach Australien reisen wird, steht bislang noch aus. Auf die Frage, wie sie auf eine Dschungelcamp-Anfrage reagieren würde, antwortet sie der AZ auffällig ausweichend: "Solch theoretische Fragen kann man nicht beantworten. Die Anfrage muss kommen oder nicht – und dann muss man sehen."

Dennoch scheint sich Nicole Belstler-Boettcher Gedanken über eine Teilnahme an dem Trash-Format gemacht zu haben. Was wäre denn ihre Intention, sich den harten Herausforderungen bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu stellen? "Ich würde auf jeden Fall versuchen, meine Kinder stolz zu machen und zeigen, dass eine Frau mit über 60 durchaus noch mithalten kann", gibt sie sich in der AZ kämpferisch.

Ob sich Nicole Belstler-Boettcher für eine mögliche Dschungelcamp-Teilnahme Tipps bei Ex-Kandidatin Anouschka Renzi holt? © imago/Spöttel Picture

Für das Jahr 2026 hat sich die 62-Jährige einiges vorgenommen – privat wie beruflich. Auf Instagram schreibt sie regelmäßig den Spruch: "Seid lieb zueinander." Das will sie künftig noch besser vorleben, wie sie betont: "Das möchte ich auch im Privatleben durchziehen. Ich möchte außerdem meinen Enkel so oft wie möglich sehen. Ich will bewusst und intensiv genießen, dass meine Mama noch da ist." Die Mutter von Nicole Belstler-Boettcher ist Grit Boettcher (87), die vor allem in den 60er und 70er Jahren zum TV-Star avancierte.

Nicole Belstler-Boettcher mit ihrer Mutter Grit Boettcher. © imago/Funke Foto Services

"Wir unoperierten Frauen über 60 werden im deutschen TV vergessen"

Auch beruflich kommt auf die Schauspielerin ein ereignisreiches Jahr zu. "Ich freue mich jetzt über die Zusammenarbeit mit Jochen Busse und hoffe, dass da noch mehr kommt." Einen Seitenhieb gegen die TV-Branche kann sie sich dabei nicht verkneifen: "Wir unoperierten Frauen über 60 werden ja gerne im deutschen Fernsehen vergessen." Auf Beauty-OPs verzichtet Nicole Belstler-Boettcher, doch 2018 hatte sie im Talk mit TV-Kollegin Chethrin Schulze kleinere Eingriffe offenbart. Wie " " berichtet, ließ sie sich Falten unterspritzen und die Augenlider straffen.

Die Schauspielerin hat im Laufe ihrer Karriere in zahlreichen Film- und TV-Produktionen mitgespielt und dürfte vor allem für ihre Rolle aus der Daily Soap "Marienhof" bekannt sein. Sie hat bereits Erfahrungen im hart umkämpften Reality-Business sammeln können, denn 2018 war sie bei "Promi Big Brother" zu sehen. Nach zwölf Tagen im Container verließ Nicole Belstler-Boettcher als fünfter VIP die Show. Ob es im Dschungelcamp, sollte sie tatsächlich dabei sein, besser laufen wird? Das sehen die Zuschauer ab dem 23. Januar 2026.