Nico Legat und seine Laura: Hochzeit schon im Dezember

Nico Legat und Laura Parrinello wollen noch vor der Geburt ihrer Tochter heiraten. Jetzt hat der Reality-Star verraten, wann die Hochzeit stattfinden soll und für wann der Nachwuchs erwartet wird.

Nico Legat (28) und Laura Parrinello (26) wollen sich noch vor der Geburt ihres Kindes das Jawort geben. "Anfang Dezember wird geheiratet", verriet der 28-Jährige im RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12". Wenige Wochen später werden die Reality-Stars dann zum ersten Mal Eltern. Ende Februar oder Anfang März soll ihre Tochter zur Welt kommen.

Die Schwangerschaft sei für seine Verlobte bislang nicht immer einfach gewesen. Sie habe schwer mit Übelkeit zu kämpfen gehabt, berichtete Legat. Inzwischen gehe es Laura jedoch gut. Die Herausforderungen der vergangenen Monate hätten das Paar einander noch nähergebracht. "Uns hat das alles sehr zusammengeschweißt. [...] Familie Legat muss einfach zusammenhalten."

Thorsten Legat freut sich auf seine Rolle als Opa

Thorsten Legat (58) blickt der Geburt seiner Enkelin voller Vorfreude entgegen. "Für mich ein Glücksgefühl schlechthin", erklärte der ehemalige Fußballprofi . Dass sein Sohn ihn zum Großvater mache, sei für ihn "das schönste Geschenk auf Erden". Bis es so weit ist, befinde er sich allerdings noch in einer "Warteschleife".

Aktuell sind Vater und Sohn gemeinsam in der RTL+-Show "Prominent verwandt" zu sehen. Dort hätten sie sich erstmals richtig ausgesprochen und sich "das Herz von der Seele gesprochen", wie Nico Legat verriet.

Viel Trubel in den letzten Monaten

Schon vor der Ausstrahlung hatte "Prominent verwandt" für Schlagzeilen rund um die Familie Legat gesorgt. Während der Dreharbeiten, die Ende November 2025 begannen, ging Nico Legat seiner Laura mit Mitstreiterin Anya Elsner fremd. Der Seitensprung war später auch Thema in der kürzlich zu Ende gegangenen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars", an der Nico und Laura als Paar teilnahmen.

Doch nicht nur der Seitensprung belastete die Beziehung. Auch Thorsten Legat soll seinem Sohn von Laura abgeraten haben. "Papa hat sehr, sehr negativ auf mich eingeredet, was Laura angeht", berichtete Nico Legat im "Sommerhaus". In einem späteren RTL-Interview sprach sein Vater von "kleinen Disputen" und "kleinen grenzwertigen Auseinandersetzungen", die inzwischen aber alle "vom Tisch" seien. Über seine zukünftige Schwiegertochter fand er versöhnliche Worte: "Ich kann nur eins sagen: Eine bessere zukünftige Schwiegertochter wie Laura kann ich mir gar nicht vorstellen."