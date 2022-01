Nicky Rothschild wird zum dritten Mal Mutter

Baby-News bei Nicky Rothschild: Die Schwester von Paris Hilton ist wieder schwanger und wird damit zum dritten Mal Mutter.

Nicky Rothschild (38) ist wieder schwanger. Das hat ein Sprecher der Hotelerbin und Modedesignerin Die Schwester von Paris Hilton (40) und ihr Ehemann James Rothschild (37) erwarten damit zum dritten Mal Nachwuchs.

Laut des Berichts soll das Baby im Sommer 2022 zur Welt kommen. Das Geschlecht des Kindes ist noch nicht bekannt. Das Paar, das sich im Juli 2015 in der Orangerie des Kensington-Palastes in London das Jawort gab, hat bereits zwei gemeinsame Kinder. Die kleine Lily-Grace Victoria wurde 2016 geboren und Schwesterchen Theodora "Teddy" Marilyn im folgenden Jahr.

Mit gutem Beispiel vorangehen

2020 , sie habe als zweifache Mutter gelernt, dass Geduld eine Tugend sei. Es komme zudem nicht darauf an, was man sage - sondern auf das, was man tue. "Unsere Kinder machen das nach, was wir tun und deshalb denke ich, dass es sehr wichtig ist, mit gutem Beispiel voranzugehen", erklärte sie damals. "Sei die beste Version deiner selbst."