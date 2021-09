Nicki Minaj: Weißes Haus bietet Nachhilfe in Corona-Fragen an

Vor drei Tagen hatte Nicki Minaj mit einem Tweet über angebliche Gefahren der Corona-Impfung für mächtig Wirbel gesorgt. Nun hat ihr das Weiße Haus angeboten, ihre Fragen zur Sicherheit der Impfung persönlich zu klären. "Ein Schritt in die richtige Richtung", findet die Rapperin.

Vor ihren 22 Millionen Twitter-Followern hatte Nicki Minaj (38) behauptet, ein Bekannter von ihr wäre durch die Corona-Impfung impotent geworden. Nun hat sie ein Gesprächsangebot des Weißen Hauses erhalten. , sie wäre in den Amtssitz des US-Präsidenten eingeladen worden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Das Weiße Haus hat mich eingeladen und ich denke es ist ein Schritt in die richtige Richtung", so Minaj. "Ich werde ganz in Rosa gekleidet sein wie in 'Natürlich blond', damit sie wissen, dass ich es ernst meine. Ich stelle Fragen im Namen der Leute, über die man sich lustig gemacht hat, weil sie einfach nur menschlich sind."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Wurde sie wirklich eingeladen?

Ob Minaj tatsächlich ganz in Rosa in den Regierungssitz stöckeln darf, scheint allerdings gar nicht festzustehen. Ein Sprecher des Weißen Hauses , sie hätten Minaj einen Anruf bei ihren Ärzten angeboten, um ihre Fragen zur Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes zu beantworten.

von Minaj hat der Musikerin auch von der Regierung Trinidads, ihrem Geburtsort, Kritik eingebracht. Minaj hatte behauptet, ein Freund ihres Cousins hätte nach der Corona-Impfung in dem Karibikstaat "geschwollene Hoden" bekommen und wäre impotent geworden.

Gesundheitsminister Trinidads widerspricht

Der Gesundheitsminister Trinidads, Terrence Deyalsingh, , sie hätten "viel Zeit damit verschwendet, dieser falschen Behauptung nachzugehen". Es gebe aber keinen Bericht über einen solchen Fall.