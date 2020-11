Nicki Minaj bestätigt, dass sie einen Jungen zur Welt gebracht hat

Kürzlich wurde bekannt, dass Nicki Minaj Mutter geworden ist. Jetzt hat sie die Geburt bestätigt und das Geschlecht ihres Kindes verraten.

Nicki Minaj (37, ) ist kürzlich Mutter geworden. Das hatten US-Medien bereits übereinstimmend berichtet, nun hat die erfolgreiche Rapperin allerdings bestätigt, dass sie ein Baby zur Welt gebracht hat. , dass es ein Junge ist. Es ist das erste Kind für Minaj und ihren Ehemann Kenneth Petty (42), mit dem sie seit 2019 verheiratet ist.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Rapperin liebt ihr Kind "wie verrückt"

Minaj hat Fotos mehrerer Grußkarten auf Instagram gepostet, die sie nach der Geburt ihres Sohnes bekommen hatte. Unter anderem bedankt sie sich bei Beyoncé (39), Model Winnie Harlow (26), Kim Kardashian (39) und deren Ehemann Kanye West (43) in dem Beitrag. Der Beistand habe ihr viel bedeutet.

"Ich bin so dankbar und so in meinen Sohn verliebt", schreibt die Rapperin weiter. Sie liebe ihn "wie verrückt". Ihr Sohn sei ihr "liebster kleiner Junge auf der ganzen weiten Welt". Dass sie ein Kind erwartet, hatte Minaj . Dort hatte sie zu einem Bild, auf dem sie ihren Babybauch präsentiert hatte, einfach nur geschrieben: "Schwanger".