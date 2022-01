Nick Jonas und Priyanka Chopra sind Eltern geworden

Nick Jonas und Priyanka Chopra sind überraschend Eltern geworden. Die beiden haben in einem Instagram-Post verkündet, dass eine Leihmutter ihr Kind zur Welt gebracht hat.

Schauspielerin Priyanka Chopra (39) und Musiker Nick Jonas (29) sind Eltern geworden. "Wir freuen uns sehr verkünden zu dürfen, dass wir ein Kind per Leihmutterschaft auf der Welt begrüßen durften", schreiben beide in einem Statement . Das Paar bitte um Privatsphäre in dieser "besonderen Zeit" und werde sich nun auf seine kleine Familie konzentrieren. Nick Jonas' Bruder Joe (32) kommentierte die beiden Posts jeweils mit einem Herzchen-Emoji.

Priyanka Chopra sprach kürzlich über Kinderwunsch

Priyanka Chopra und das Mitglied der Jonas Brothers sind seit Dezember 2018 verheiratet. sprach Chopra erst kürzlich über einen Kinderwunsch: "Kinder sind ein großer Teil unserer Wünsche für die Zukunft. Durch Gottes Gnade, wenn es passiert, dann passiert es."