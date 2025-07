Nick Cave erinnert mit bewegenden Worten an seinen verstorbenen Sohn

Zehn Jahre nach dem tragischen Tod seines Sohnes Arthur spricht Nick Cave so offen wie nie zuvor über seine Trauer. In einem bewegenden Statement schildert der Musiker, wie sich der Schmerz bei ihm und seiner Frau Susie im Laufe der Jahre verändert hat.

Bewegende Worte von Nick Cave (67). Zum zehnten Todestag seines Sohnes Arthur (2000-2015) wendet sich - und gewährt dabei Einblicke in einen Heilungsprozess, der bis heute andauert. "Der Schmerz bleibt, aber ich habe festgestellt, dass er sich mit der Zeit weiterentwickelt", schreibt der australische Rocksänger in seinem Beitrag.

Arthur Cave kam am 14. Juli 2015 im Alter von nur 15 Jahren bei einem Sturz von einer Klippe in Brighton ums Leben. Zehn Jahre später beschreibt Nick Cave, wie sich seine Trauer im Lauf der Zeit verändert hat: "Die Trauer blüht mit dem Alter auf - sie wird weniger zu einer persönlichen Kränkung, weniger zu einem kosmischen Verrat und mehr zu einer poetischen Qualität des Seins", schreibt der 67-Jährige.

Was zunächst wie unerträgliches Leid erscheint, habe sich über die Jahre in etwas anderes verwandelt. "Kummer wird reicher, tiefer und strukturierter. Er fühlt sich interessanter, kreativer und lieblicher an." Der Schmerz, den er und seine Frau Susie durchlebten, sei nicht einzigartig - und genau das habe Trost gespendet. "Ich begann den immensen Wert und das Potenzial unseres Menschseins zu erkennen", schreibt er.

Susies Träume von Arthur

Auch über seine Frau Susie verrät Cave Details. Während ihre Träume von Arthur in den ersten Jahren schreckliche Momente voller Scham und Tränen gewesen seien, hätten sie sich grundlegend gewandelt. Heute besuche Arthur sie jede Woche im Traum - immer etwa zehn Jahre alt: "Manchmal schnürt sie seine Schuhe. Manchmal kämmt sie sein Haar. Manchmal kriecht er auf ihren Schoß und legt seine Arme um ihren Hals."

Cave schließt seinen Brief mit einer paradoxen, aber tröstlichen Erkenntnis: "Hier sind wir immer noch, ein Jahrzehnt später, und leben im strahlenden Herzen des Traumas." Dieser Ort sei der Punkt, "wo alle Gedanken und Träume zusammenlaufen und wo alle Hoffnung und aller Kummer wohnen".

Nick Cave wurde viermal Vater - zwei Söhne leben nicht mehr

Besonders dramatisch: Auch ein weiterer Sohn von Nick Cave starb viel zu früh. Jethro Lazenby (1991-2022), Musiker und Model, starb im Alter von nur 31 Jahren. Insgesamt wurde Nick Cave viermal Vater: Jethro stammte aus einer außerehelichen Beziehung mit dem Model Beau Lazenby. Genauso wie sein ältester Sohn Luke Cave (31) wurde Jethro während seiner ersten Ehe mit der brasilianischen Journalistin Viviane Carneiro geboren, die 1996 geschieden wurde.

Mit seiner zweiten Frau Susi Bick (58, heutige Cave), eine bekannte englische Designerin und ehemaliges Laufstegmodel, hat Nick Cave neben dem verstorbenen Arthur auch dessen Zwillingsbruder Earl (25). Das Paar lernte sich 1997 kennen und heiratete etwa ein Jahr später.