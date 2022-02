Nick Cannon entschuldigt sich bei den Müttern seiner sieben Kinder

Nick Cannon hat sich bei den fünf Müttern seiner sieben Kinder für die Art und Weise entschuldigt, auf die er bekannt gegeben hat, dass er zum achten Mal Vater wird. Er habe keinen "zusätzlichen Schmerz" verursachen wollen.

Nick Cannon (41) hat sich für die Art und Weise entschuldigt, auf die er Anfang der Woche bekannt gegeben hat, dass er zum achten Mal Vater wird. Seine Entschuldigung richtet der Moderator vor allem an die vier Mütter seiner sieben Kinder. "Ich bin wahrscheinlich zu sehr ins Detail gegangen", sagte Cannon am Donnerstag (3. Februar) .

Er habe es während der Bekanntmachung "versäumt, die Privatsphäre der Mütter aller meiner Kinder zu schützen und respektieren", so Cannon in der Show. Er wolle sich auch dafür entschuldigen, dass es sich möglicherweise "so angefühlt hat, als würde ich Vergleiche zwischen dem Tod meines Sohnes Zen und dem neuen Kind, das ich erwarte, ziehen", sagt er weiter. "Ich muss das nicht tun, denn es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Momente in meinem Leben und sie verdienen beide Respekt", fügt er hinzu.

Er gelobt, "es mit heiklen und sensiblen Diskussionen besser zu machen" und versprach den Müttern seiner Kinder, "verständnisvoller und mitfühlender" zu sein. Er trauere immer noch jeden Tag um den Verlust seines Sohnes Zen mit Model Alyssa Scott (27), der am 5. Dezember 2021 im Alter von fünf Monaten an einem Gehirntumor gestorben war. Der 41-Jährige offenbarte am Montag auch, dass er bereits vor dem Tod seines Sohnes wusste, dass seine neue Freundin Bre Tiesi (30) schwanger ist.

Acht Kinder von fünf Frauen

Neben dem ungeborenen Kind mit Tiesi und dem verstorbenen Sohn mit Scott hat Nick Cannon sechs weitere Kinder von drei weiteren Frauen. Mit Ex-Ehefrau Mariah Carey (52) teilt der Komiker die zehnjährigen Zwillinge Monroe und Moroccan. Mit Model Brittany Bell (34) hat er einen Sohn, Golden (5) und eine im Dezember 2020 geborene Tochter, Powerful Queen. Im Juni 2021 wurde er erneut Vater von Zwillingen, Zion und Zillion. Die Mutter der beiden ist DJ Abby De La Rosa (31).