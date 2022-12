Nick Cannon: Baby Nummer zwölf ist da

US-Comedian Nick Cannon ist zum zwölften Mal Vater geworden. Mit Model Alyssa Scott hat er eine Tochter bekommen, wie sie auf Instagram verriet.

Nick Cannon (42) freut sich erneut über Familienzuwachs. Der US-Comedian und das Model Alyssa Scott haben am 14. Dezember Tochter Halo Marie Cannon bekommen, . Das Baby ist Cannons bislang zwölftes Kind. Es kam etwa ein Jahr nach dem Tod des Sohnes der beiden zur Welt. Zen starb im Alter von nur fünf Monaten an einem Gehirntumor.

"Ich weiß, dass er auf uns herabschaut"

"14. Dezember 2022. Unser Leben hat sich für immer verändert", schrieb Alyssa Scott auf Instagram. "Zen ist in jedem Atemzug, den ich mache. Ich weiß, dass sein Geist an diesem Morgen bei uns im Raum war. Ich weiß, dass er auf uns herabschaut. Er gibt mir jeden Tag Zeichen. Ich werde diese Erinnerung für immer festhalten."

Sie fügte hinzu: "Ich werde mich an den Klang von Nicks Stimme erinnern, der sagte: 'Es ist ein Mädchen' und der Ausdruck von allem, was wir durchgemacht haben, war auf seinem Gesicht zu sehen. Ich werde mich an das Geräusch erinnern, als sie bei ihrem ersten Atemzug aufschrie und ich ihren Herzschlag auf meinem spürte." Am Ende erklärte sie: "Mein süßes Mädchen, ich habe meine Überraschung!! Wir lieben dich Halo Marie Cannon!"

Das sind Nick Cannons Kinder

Cannon hat außerdem drei Kinder mit Model Brittany Bell (35) - die Söhne Rise Messiah (zehn Wochen) und Golden Sagon (5) sowie Tochter Powerful Queen (2).

Der Schauspieler und Musiker hat auch drei Kinder mit Abby De La Rosa - Beautiful Zeppelin (sechs Wochen), und die Zwillinge Zion und Zillion (18 Monate).

Zudem ist er der Vater der elfjährigen Zwillinge Monroe und Moroccan von seiner Ex-Frau Mariah Carey (52), mit der er von 2008 bis 2016 verheiratet war.

Nick Cannon ist darüber hinaus Vater von Sohn Legendary Love (5 Monate), den er mit Model Bre Tiesi hat und Tochter Onyx Ice Cole (3 Monate), deren Mutter Model LaNisha Cole (40) ist.