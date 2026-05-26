Nicht wie mit Ex Cora: Das will Ralf Schumacher jetzt ganz anders machen

Für Ralf Schumacher und seinen Liebsten Étienne Bousquet-Cassagne läuten schon bald die Hochzeitsglocken. Für den Rennfahrer ist es bereits die zweite Ehe: Seit 2015 ist er von Cora Schumacher geschieden. Nun verrät der 50-Jährige, was er bei seiner zweiten Hochzeit ganz anders machen will.

Für Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) beginnt schon bald ein neuer Lebensabschnitt. Nachdem das Paar seine Liebe 2024 öffentlich gemacht hatte, möchte es im Juni 2026 vor den Traualtar treten. Kurz vor dem großen Tag erinnert sich Ralf Schumacher an seine erste Hochzeit zurück – und verrät, was mit Étienne anders laufen soll als mit Ex-Frau Cora Schumacher (49).

Ralf Schumacher über Hochzeit: Das hat er sich "vorgenommen"

Schon bald wird es ernst für Ralf Schumacher und seinen Verlobten: "Wir bereiten diese drei Tage, die ja doch sehr aufwendig sind, mit einem Hochzeitsplaner vor", erzählt der Rennfahrer im Gespräch mit der . "Wenn man viele Gäste hat, achtet man natürlich darauf, dass es allen gut geht. Und ich hoffe, dass es allen gefällt", so der 50-Jährige.

Vor einiger Zeit hatte Ralf Schumacher bereits angemerkt, bei seiner zweiten Hochzeit "egoistischer" sein zu wollen und "weniger auf die Erwartungen anderer Rücksicht" zu nehmen. Darauf angesprochen, bestätigt er jetzt: "Ich habe mir vorgenommen, dass ich bei unserer Hochzeit weniger nach rechts und links schaue, sondern einfach auf uns selbst. Aber entscheidend ist ja letztlich das große Thema Liebe."

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne möchten sich in Saint-Tropez das Jawort geben. Die Hochzeit wird von Kameras begleitet. © Instagram/ralfschumacher_rsc

Schumacher-Verlobter Étienne über Hochzeit: "Nur ein Tag"

Auch sein Verlobter Étienne meldet sich in dem Interview zu Wort und stellt klar, dass er dem großen Tag nicht zu viel Bedeutung beimessen wolle. Denn was wirklich zählt, seien die kleinen Momente im Alltag: "Liebe an sich bedeutet nicht viel. Es kommt darauf an, dass man sie jeden Tag beweist."

Der 36-Jährige erklärt: "Dazu gehört es, dass man sich gut versteht, dass es eine gute Stimmung und Atmosphäre gibt und dass man die gleiche Leidenschaft teilt. Und dass man zusammen Zeit verbringt." Daher findet der Verlobte von Ralf Schumacher: "Unsere Hochzeit ist ein Beweis dieser Liebe, aber sie ist nur ein Tag. Und unsere Liebe soll jeden Tag gelten."