Nicht nur Shiloh Jolie-Pitt: Diese Promikids änderten ihren Nachnamen

Shiloh Jolie-Pitt heißt jetzt Shi Joli. Die Tochter des einstigen Hollywood-Traumpaares Angelina Jolie und Brad Pitt ist nicht die Erste, die sich vom berühmten Familiennamen löst. Auch ihre Mutter ließ einst das "Voight" hinter sich.

Sie wollen aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern treten - oder sich aus persönlichen Gründen ganz von ihnen distanzieren. Während viele sogenannte "Nepo Babys" vom Namen ihrer Eltern profitieren, wählen manche Promi-Kinder bewusst einen anderen Weg - und legen den prominenten Nachnamen ab.

Von Shiloh Jolie-Pitt zu Shi Joli

2016 zerbrach das einstige Traumpaar Hollywoods: Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (61) trennten sich. Es folgte ein jahrelanger Rosenkrieg, der erst im Dezember 2024 mit der rechtskräftigen Scheidung ein Ende fand. Mehrere der sechs gemeinsamen Kinder schlugen sich öffentlich auf die Seite der Mutter. Zahara (20) und Maddox (23) verwenden inoffiziell nicht mehr den Doppelnamen Jolie-Pitt.

Shiloh Jolie-Pitt (19) ging noch einen Schritt weiter: Kurz nach ihrem 18. Geburtstag ließ sie ihren Namen offiziell in Shiloh Nouvel Jolie ändern. Doch damit nicht genug - inzwischen tritt die heute 19-Jährige unter dem Künstlernamen Shi Joli auf. So wurde sie auch in der genannt, bei dem sie als Choreografin beteiligt ist.

Auch Angelina Jolie strich den Namen ihres Vaters

Auch ihre Mutter ist schon diesen Weg gegangen. Angelina Jolie kam 1975 als Angelina Jolie Voight zur Welt. Ihr Vater ist der Oscarpreisträger Jon Voight (86), von dem sich ihre Mutter schon 1976 trennte. Jolie wuchs bei ihrer Mutter auf und hatte nur sporadisch Kontakt zu ihrem Vater. 2002 legte sie schließlich den Nachnamen Voight ab und machte ihren zweiten Vornamen offiziell zum Nachnamen.

Über ihr Zerwürfnis mit ihrem Vater spricht Angelina Jolie selten. "Ich habe festgestellt, dass es für mich nicht gesund ist, in der Nähe meines Vaters zu sein", sagte sie einmal. Jon Voight, den US-Präsident Donald Trump (78) kürzlich zum Hollywood-Sonderbotschafter ernannte, stichelt immer wieder öffentlich gegen seine Tochter.

Suri will nicht mehr Cruise heißen

Ähnlich wie Brad Pitt bei Shiloh geht es Tom Cruise (62) bei Tochter Suri (19). Ihre Mutter Katie Holmes (46) ließ sich 2012 von dem Superstar scheiden. Suri wuchs schließlich bei ihr auf. Bei ihrer Highschool-Abschlussfeier im Juni 2024 tauchte der Name Suri Cruise nicht mehr auf - stattdessen wurde sie als Suri Noelle geführt. Wie Shiloh Jolie übernahm auch sie den zweiten Vornamen ihrer Mutter, die mit bürgerlichem Namen Kate Noelle Holmes heißt. Vom bekannten Nachnamen der Mutter, die sich als Schauspielerin einen eigenen Namen gemacht hat, scheint sie bewusst Abstand zu nehmen.

Obama und Smiths nur mit Vornamen

Bei Malia Obama (26) dürfte ein anderer Grund hinter dem Namenswechsel stehen - eine Trennung der Eltern ist es jedenfalls nicht: Ex-Präsident Barack Obama (63) und seine Frau Michelle (61) sind nach wie vor verheiratet. Dennoch trat die ehemalige First Daughter im Januar 2024 beim Sundance Filmfestival unter dem Namen Malia Ann auf. Der Künstlername setzt sich aus ihren ersten beiden Vornamen zusammen.

Die Kinder von Will Smith (56) und Jada Pinkett Smith (53) treten als Musiker ebenfalls nur unter ihren Vornamen auf: Jaden (26) und Willow (24).

Ganz neu ist das Phänomen der Namensänderung übrigens nicht: Schon Anfang der 1980er-Jahre legte sich ein gewisser Nicolas Coppola einen neuen Namen zu. Nachdem er in seinen ersten beiden Filmen noch unter seinem Geburtsnamen aufgetreten war, entschied er sich für das Pseudonym Nicolas Cage (61). Der spätere Hollywoodstar wollte vermeiden, dass sein Erfolg allein auf der Verbindung zu seinem berühmten Onkel, "Der Pate"-Regisseur Francis Ford Coppola (86), zurückgeführt wird.