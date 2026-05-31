Am Freitagmorgen begrüßte das Team von "Volle Kanne" Andrea Kiewel als Promi-Gast. Die Moderatorin plauderte gut gelaunt über ihren Job beim "ZDF-Fernsehgarten" – doch plötzlich wurde sie ganz emotional.

Andrea Kiewels (60) Herz schlägt für den "ZDF-Fernsehgarten" – das betonte sie auch am Freitag (29. Mai) in dem ZDF-Morgenmagazin "Volle Kanne". In einem Moment wurde die Moderatorin allerdings sehr emotional. Warum kullerten plötzlich Tränen?

Emotionale Andrea Kiewel: "Berührt mich gerade sehr"

Für Andrea Kiewel und das "Fernsehgarten"-Team ist die aktuelle Staffel, die seit 10. Mai jeden Sonntag live ausgestrahlt wird, eine ganz besondere: Das Format feiert heuer 40-jähriges Jubiläum. Im Gespräch mit "Volle Kanne"-Moderator Florian Weiss (49) blickte Kiwi auf besondere Situationen der vergangenen Jahre zurück – und brach dabei eine Lanze für alle Kollegen, die im Hintergrund an der beliebten Musikshow werkeln.

"Das berührt mich gerade sehr", sagte Andrea Kiewel mit Tränen in den Augen, nachdem sie einen Beitrag mit besonderen "Fernsehgarten"-Momenten gesehen hatte. Dass die 60-Jährige für diesen TV-Erfolg meist im Mittelpunkt steht, scheint sie allerdings zu stören. "Der Fokus liegt immer auf mir. Das ist aber eigentlich nicht in Ordnung, weil das Team riesig ist", betonte sie. "Am Ende bin ich diejenige, die die Brötchen isst, die andere hingestellt haben. Andere decken den Tisch und ich darf ihn sozusagen servieren."

Andrea Kiewel spricht Klartext, was sie beim "ZDF-Fernsehgarten" nicht in Ordnung findet. © Screenshot ZDF

Verpasster "Fernsehgarten"-Auftritt von Kiwi: "Habe so gelitten"

Was für Kiwi den Erfolg des "ZDF-Fernsehgarten" ausmacht, sind vor allem die eingespielten Kollegen. "Wir haben diesen Traum: So kann die Sendung aussehen. Dann gehe ich da raus, da sind 6.000 Leute, dann wird alles ganz anders – und das jeden Sonntag, von Anfang Mai bis Ende September. Das ist so ein großes Glück." Dass dieses Glück manchmal auf wackeligen Beinen steht, ist der Entertainerin durchaus bewusst. 2025 konnte sie aufgrund des Kriegszustands in Israel nicht anreisen und musste sich von Joachim Llambi und Lutz van der Horst vertreten lassen: "Als ich letztes Jahr eine Show verpasst habe, habe ich so gelitten."

Für Andrea Kiewel ist klar: Der "ZDF-Fernsehgarten" hat eine Formel gefunden, den Zuschauern gute Laune nach Hause zu liefern. "Es braucht gar keine anstrengenden Zeiten", sagte die Moderatorin. "Wir alle sind gerne glücklich und lieben es, froh zu sein und keine Sorgen zu haben. Das macht der Fernsehgarten."