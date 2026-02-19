"Nicht immer leicht": Was Maria Riesch über Beziehung zu Johann Schrempf verrät

In Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf hat Maria Riesch nach ihrer Trennung von Marcus Höfl eine neue Liebe gefunden. Doch auch diese Beziehung stellt die ehemalige Skirennfahrerin vor große Herausforderungen, wie sie nun ausgeplaudert hat.

Wenn Maria Riesch mit Johann Schrempf in der Öffentlichkeit erscheint, sieht man der einstigen Ski-Ikone deutlich an, wie verliebt sie in ihren Partner ist. Die AZ hat die beiden bereits mehrfach auf Events getroffen und beobachtet, wie harmonisch das Glamour-Paar miteinander umgeht. Dennoch haben sich nach der Flitterwochenphase inzwischen alltägliche Probleme eingeschlichen.

Maria Riesch über Partner: "Johann ist sechs Monate im Jahr auf dem Schiff"

Seit Ende 2024 ist Maria Riesch mit dem Kreuzfahrt-Manager zusammen, nachdem die Ehe mit Marcus Höfl nach 14 Jahren in die Brüche gegangen war. Ihr Ex hat inzwischen wieder geheiratet und auch die 41-Jährige genießt ihr Leben mit neuem Partner. Johann Schrempf arbeitet auf dem Luxusdampfer MS Europa 2, mit dem das Paar im März in die Südsee aufbricht. "Eine wunderschöne Ecke", schwärmt Riesch im Interview mit "Frau im Spiegel".

Obwohl der Job ihres Partners die ehemalige Skirennfahrerin an die schönsten Ecken der Welt bringt, gibt es auch große Nachteile. Aufgrund der langen Ausfahrten ist Maria Riesch oft lange von ihrem Freund getrennt. "Johann ist sechs Monate im Jahr auf dem Schiff", sagt sie dazu. "Das ist nicht immer leicht." In dieser Zeit läuft die Telefonleitung der 41-Jährigen heiß, denn sie telefoniert täglich mit ihrem Kapitän.

So schwärmt die Ski-Ikone von Johann Schrempf: "Er schaut, dass es mir gut geht"

Wenn ihr Liebster gerade nicht auf hoher See unterwegs ist, genießt Maria Riesch die traute Zweisamkeit in vollen Zügen. Da trifft es sich gut, dass die beiden recht ähnlich zu ticken scheinen. "Wir reisen unheimlich gern, sind beide sportlich, lieben die Berge und lachen wahnsinnig viel zusammen. Er schaut, dass es mir gut geht." Bestimmt verbringen die einstige Skirennfahrerin und der Kreuzfahrt-Manager auch einige Tage in der Ferienwohnung von Riesch. "Der Gardasee ist im Laufe der Jahre zu meiner zweiten Heimat geworden."

Und wie ist die Situation mit ihrem Ex Marcus Höfl? Böses Blut scheint zwischen ihm und Maria Riesch nicht zu herrschen, wie sie selbst betont: "Wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen. Unsere Trennung war einvernehmlich, und es war uns beiden ein Bedürfnis, weiterhin ein gutes Verhältnis zu pflegen." Klingt so, als würde das Patchwork-Glück mit neuen Partnern im Hause Höfl-Riesch gut funktionieren.