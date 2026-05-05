Nicht Helene Fischer: Beatrice Egli verrät größtes Vorbild in Musik-Industrie

Beatrice Egli und Paola Felix haben etliche Gemeinsamkeiten. Beide stammen aus der Schweiz und haben sich eine Karriere im Rampenlicht aufgebaut. Kein Wunder also, dass sich Egli in Karrierefragen an ihrer älteren Kollegin ein Beispiel nimmt.

Schlagerstar Beatrice Egli (37) orientiert sich in ihrer Karriere an einer anderen berühmten Schweizerin. Wie sie in verriet, ist Paola Felix (75) ihr Vorbild.

"Auf dem höchsten Niveau hat sie selbst entschieden"

Die Moderatorin und Sängerin, die viele Jahre zusammen mit ihrem verstorbenen Ehemann Felix Kurt (1941-2012) "Verstehen Sie Spaß?" präsentierte, bot demnach auch den Anstoß für das Ende von Eglis Samstagabendshow. "Allein die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören - Paola hat das großartig gemacht, auf dem höchsten Niveau hat sie selbst entschieden", sagte die 37-Jährige, die 2013 als Siegerin der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde.

Sie betonte weiter: "Ich habe es bei meiner letzten Ausgabe der Beatrice Egli Show genauso gehandhabt. Ich fand alles, was wir gemacht haben, grandios, wir hatten tolle Quoten, es war eine meiner besten Shows und anschließend habe ich gesagt: Jetzt ist es, glaube ich, vorbei." Die Sängerin findet: "Das ist absolut essentiell: Immer selbst zu entscheiden, seinen eigenen Weg zu gehen."

Wintershow war die letzte Ausgabe

Anfang April hatte der Südwestrundfunk (SWR) mitgeteilt, dass "Die Beatrice Egli Show" beendet wird. Die Sängerin geht im Herbst auf Tour und wolle sich danach anderen Projekten zuwenden. Damit endet nach vier Jahren und acht Ausgaben die erfolgreiche Show, die im April 2022 zunächst als Produktion für das SWR Fernsehen gestartet war. Wegen der großen Zuschauerresonanz schaffte es die Show aber gleich viermal in die Primetime des Ersten. Die letzte Ausgabe lief im Dezember 2025 in der ARD.