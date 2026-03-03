"Nicht heilbar": "Tanz der Teufel"-Star Bruce Campbell macht Erkrankung öffentlich

US-Schauspieler Bruce Campbell hat über die sozialen Netzwerke seine Krebsdiagnose bekannt gegeben. Die Krankheit sei behandelbar, aber nicht heilbar. Wegen der Behandlung muss er nun erst einmal beruflich kürzertreten.

Bruce Campbell hofft, dass er im Herbst auf Werbetour für seinen neuen Film gehen kann.

Bruce Campbell (67), bekannt aus der "Tanz der Teufel"-Horrorreihe sowie der "Spider-Man"-Trilogie, hat am Montag öffentlich gemacht, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Der US-amerikanische Schauspieler wandte sich über die sozialen Medien an seine Fans, um ihnen mitzuteilen, dass er an einer Krankheit leide, die zwar "behandelbar, aber nicht heilbar" sei.

Berufliche Projekte liegen erst einmal auf Eis

In schrieb Campbell: "Hallo zusammen, heutzutage spricht man bei gesundheitlichen Problemen von einer 'Chance', also nennen wir es mal so - ich habe gerade eine. Es handelt sich auch um eine Krebsart, die 'behandelbar', nicht 'heilbar' ist. Entschuldigt bitte, falls das ein Schock ist - für mich war es das auch." Weitere Details über seine Krankheit wolle er nicht preisgeben.

Der Schauspieler erklärte, dass er die Diagnose öffentlich mache, "weil sich beruflich einiges ändern muss - Auftritte, Fan-Conventions und die Arbeit im Allgemeinen müssen der Behandlung weichen". Sein Plan sei es, über den Sommer "so gesund wie möglich" zu werden, damit er im Herbst mit seinem neuen Film "Ernie & Emma" auf Werbetour gehen kann.

Er wolle "weder Mitleid noch Ratschläge", aber teile die Information, damit keine falschen Nachrichten verbreitet werden. Dann versicherte der Schauspieler seinen Anhängern noch: "Keine Sorge, ich bin ein zäher Kerl und habe großartige Unterstützung, daher gehe ich davon aus, noch eine Weile hier zu sein. Wie immer seid ihr die besten Fans der Welt, und ich hoffe, wir sehen uns bald!"

Paraderolle Ash Williams

Bruce Campbells Durchbruch gelang ihm mit Sam Raimis Kultklassiker "Tanz der Teufel" (1981, im Original: "The Evil Dead") sowie dessen Fortsetzungen "Tanz der Teufel II - Jetzt wird noch mehr getanzt" (1987) und "Armee der Finsternis" (1993). Er verkörperte Ash Williams erneut in der Spin-off-Serie "Ash vs Evil Dead" (2015-2018). Außerdem hatte er Cameo-Auftritte in Raimis "Spider-Man"-Trilogie.