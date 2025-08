Nicht angeschnallt bei Autounfall? Gigi Birofio rudert zurück

Nach seinem Autobahn-Crash gab Gigi Birofio zunächst zu, nicht angeschnallt gewesen zu sein. Jetzt behauptet der Realitystar aber plötzlich das Gegenteil und widerspricht damit der Polizei.

War er jetzt angeschnallt oder nicht? Realitystar Gigi Birofio (26) verwickelt sich nach seinem schweren Autobahn-Unfall bei Heilbronn in Widersprüche.

Der 26-Jährige war am vergangenen Freitag mit seinem Freund und TV-Kollegen Yasin Mohamed (34) auf der A81 bei Ilsfeld verunglückt. Seine Corvette schleuderte bei nasser Fahrbahn in mehrere Fahrzeuge und wurde dabei komplett zerstört. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 140.000 Euro. Birofio und Mohamed blieben unverletzt und posteten direkt nach dem Crash noch vom Unfallort .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Erst Eingeständnis, dann Rückzieher

Am Sonntag nach dem Unfall redete sich der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer dann in einer Instagram-Story regelrecht in Rage und räumte dabei ein brisantes Detail ein: "Ich war nicht angeschnallt, das stimmt", erklärte er, fügte aber hinzu: "Was hat denn bitte das Anschnallen mit dem Unfallhergang zu tun? Das ergibt einfach keinen Sinn."

Doch jetzt rudert Birofio komplett zurück. behauptet er plötzlich das Gegenteil: "Es stimmt nicht, dass ich nicht angeschnallt war." Damit widerspricht er nicht nur seinen eigenen Aussagen, sondern auch den Erkenntnissen der Polizei.

Polizei spricht von fehlendem Anschnallgurt

Die Ermittler der Polizei Heilbronn hatten zuvor gemeldet, dass eindeutig gegen die Gurtpflicht verstoßen wurde. "Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Fahrer der Corvette zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt war", .

Auch bei der Unfallursache präsentiert Gigi Birofi eine andere Version als die Polizei. Während die Ermittler von "vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit" sprechen, beharrt er gegenüber RTL auf Aquaplaning: "Überhöhte Geschwindigkeit war es nicht. Da es Aquaplaning war, habe ich die Kontrolle verloren und das Auto hörte nicht auf zu rutschen." Selbst nach einer Vollbremsung habe er das Auto nicht mehr einfangen können, wodurch es zum Aufprall gekommen sei.

Die Untersuchungen der Polizei laufen indes weiter. Gegen Birofio wird neben Verstoß gegen die Anschnallpflicht und überhöhter Geschwindigkeit auch noch wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.