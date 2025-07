Nicholas Hoult überrascht mit neuem Look bei "Superman"-Promo

Blond statt braun: Nicholas Hoult überrascht bei der Pressetour zu "Superman" mit einer neuen Haarfarbe. Modisch bleibt er jedoch seiner Vorliebe für Brauntöne treu. In New York City wurde der Brite an einem Tag gleich in drei verschiedenen Looks gesichtet.

In "Superman" (ab 10. Juli im Kino) zeigt sich Nicholas Hoult (35) mit Glatze - ganz in der Rolle des Superschurken Lex Luthor. Sonst kennt man den britischen Schauspieler mit braunen Haaren, doch zuletzt überraschte er mit platinblondem Look. So präsentierte er sich nun in New York City während seiner Promo-Tour für den neuen DC-Blockbuster von Regisseur James Gunn (58, "Guardians of the Galaxy").

Drei Outfits an einem Tag

Nicholas Hoult wurde am Montag in New York in gleich drei verschiedenen Outfits gesichtet. Zum Auftakt erschien der Schauspieler in einem dunkelbraunen Anzug, kombiniert mit einem Sweater in hellem Karamell. Später blieb er seiner Farblinie treu: Er trug erneut eine dunkelbraune Anzughose, dazu ein kurzärmeliges Hemd in einem etwas helleren Braunton. Darunter blitzte ein weißes Unterhemd hervor - lässig und dennoch stimmig.

Seinen dritten Look des Tages bestritt Hoult in einem komplett neuen Farbschema: Weiß statt Braun. Zu einem weißen Unterhemd kombinierte er eine weite Jeans in derselben Farbe. Einen grauen Strickpullover hatte er locker um die Schultern gebunden - ein entspannter Abschluss seines modischen Dreiteilers.

Nicholas Hoult ist aktuell gut im Geschäft. 2024 übernahm er die Hauptrolle in Clint Eastwoods (95) womöglich letztem Film "Juror No. 2". Kurz darauf war er im düsteren Horrorfilm "Nosferatu - Der Untote" als Immobilienmakler Thomas Hutter zu sehen, dessen Verlobte von einem Vampir begehrt wird. Bereits 2023 hatte Hoult Dracula-Erfahrung gesammelt: In der Horror-Komödie "Renfield" spielte er die Titelrolle an der Seite von Nicolas Cage (61) als exzentrischem Vampirfürsten.

Seinen Durchbruch feierte Nicholas Hoult 2002 als Kind in "About a Boy" - inzwischen hat er sich längst als vielseitiger und ernstzunehmender Schauspieler etabliert.