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NFL-Gala in München: Promis feiern Football-Wochenende im Löwenbräukeller

Am Sonntag treffen die New England Patriots und Detroit Lions in der Allianz Arena aufeinander. Das große Football-Wochenende läuteten jetzt rund 300 Gäste im Münchner Löwenbräukeller ein – darunter zahlreiche Promis.
Eva Meeks |
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Die Bilder vom roten Teppich ...
BrauerPhotos 21 Die Bilder vom roten Teppich ...
Rebecca Mir überzeugte in einem auberginefarbenen Kleid. Sie führte als Moderatorin durch den Abend.
RTL / Marie Pietruschka 21 Rebecca Mir überzeugte in einem auberginefarbenen Kleid. Sie führte als Moderatorin durch den Abend.
Moderator Sebastian Lege
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Moderator Sebastian Lege
Sport-Moderatorin Jana Wosnitza
RTL / Marie Pietruschka 21 Sport-Moderatorin Jana Wosnitza
Auch Simone Ballack gab sich zur NFL-Gala die Ehre.
RTL / Marie Pietruschka 21 Auch Simone Ballack gab sich zur NFL-Gala die Ehre.
Die RTL NFL Munich Gala 2026 fand im Löwenbräukeller statt
RTL / Marie Pietruschka 21 Die RTL NFL Munich Gala 2026 fand im Löwenbräukeller statt
Rapper Eko Fresh
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Rapper Eko Fresh
Moderator Elton
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Moderator Elton
Trash-Star Serkan Yavuz
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Trash-Star Serkan Yavuz
Sänger Johannes Strate
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Sänger Johannes Strate
Schauspielerin Christine Neubauer und Ehemann Jose Campos
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Schauspielerin Christine Neubauer und Ehemann Jose Campos
Moderatorin Angela Finger-Erben
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Moderatorin Angela Finger-Erben
Moderatorin Simone Ballack
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Moderatorin Simone Ballack
Schauspieler Wayne Carpendale
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Schauspieler Wayne Carpendale
US-YouTuber Zac Ryan war auch unter den Gästen.
RTL / Marie Pietruschka 21 US-YouTuber Zac Ryan war auch unter den Gästen.
Kicker Clemens Fritz und Frau Alena Gerber
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Kicker Clemens Fritz und Frau Alena Gerber
Judith Williams mit Ehemann Alexander-Klaus Stecher
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Judith Williams mit Ehemann Alexander-Klaus Stecher
Cheyenne Ochsenknecht und Ehemann Nino Sifkovits
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Cheyenne Ochsenknecht und Ehemann Nino Sifkovits
Christopher Wittich, Inga Leschek und Andreas von Thien
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Christopher Wittich, Inga Leschek und Andreas von Thien
Football-Spieler Björn Werner
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Football-Spieler Björn Werner
Moderatorin Jana Wosnitza
BrauerPhotos/G.Nitschke 21 Moderatorin Jana Wosnitza

300 Gäste aus Sport, Medien, Kultur und Wirtschaft kamen am Freitagabend (13. November 2026) im Löwenbräukeller zur großen "RTL NFL Munich Gala" zusammen. Anlass war das bevorstehende Football-Spiel der New England Patriots und der Detroit Lions, das am Sonntag in der Allianz Arena stattfinden wird. Wer auf der exklusiven Gala mitfeierte? Die Abendzeitung gibt einen Überblick.

"RTL NFL Munich Gala" mit Simone Ballack und Christine Neubauer 

Zu den berühmten Gästen zählten unter anderem: Peter O'Reilly, Alexander Steinforth, Frank Robens, Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, Patrick Esume, Björn Werner, Jana Wosnitza, Mitja Lafere, Wolfram Kons, Christopher Wittich, Angela Finger-Erben, Julia Simic, Andreas von Thien, Eko Fresh, Massimo Sinato, Elton, Sebastian Lege, Wayne Carpendale, Christine Neubauer, Kevin Müller, Johannes Strate, Cheyenne Ochsenknecht, Leslie Mandoki und viele weitere.

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, freute sich über das sportliche Großevent in München: "Große Sportereignisse begeistern weit über das Spielfeld hinaus. Als Medienpartner wollen wir diese Begeisterung zu den Menschen bringen, Geschichten erzählen und aus großen Sportmomenten gesellschaftliche Ereignisse machen. Was wir in diesen Tagen in München erleben, zeigt eindrucksvoll, welche Strahlkraft die NFL inzwischen in Deutschland hat. Genau dafür steht auch dieser Abend: Wir übertragen Football nicht nur – wir bringen ihn mitten in die Gesellschaft."

Promi-Aufgebot im Löwenbräukeller: Rebecca Mir führt durch den Abend

Auch Inga Leschek, Inhaltegeschäftsführerin von RTL Deutschland, brachte ihre Euphorie zum Ausdruck: "Die NFL ist weit mehr als Touchdowns und spektakuläre Spielzüge. Große Charaktere, Rivalitäten, Traditionen und überraschende Wendungen machen Football zu bestem Entertainment. Genau diese Mischung begeistert immer mehr Menschen in Deutschland. Unser Anspruch ist es deshalb, Football nicht einfach nur zu zeigen, sondern die ganze Faszination dieses Sports erlebbar zu machen. München zeigt in diesen Tagen eindrucksvoll, wie gut das gelingt."

Die RTL NFL Munich Gala 2026 fand im Löwenbräukeller statt
Die RTL NFL Munich Gala 2026 fand im Löwenbräukeller statt © RTL / Marie Pietruschka

Auf der Bühne führte Rebecca Mir das hochkarätige Publikum durch den Abend. Das NFL Munich Game ist das sechste Regular-Season-Spiel der Liga auf deutschem Boden und eines von insgesamt neun International Games, die die NFL in dieser Saison in sieben Ländern auf vier Kontinenten austrägt. RTL und Sky Sport übertragen das Duell der New England Patriots und Detroit Lions am Sonntag, 15. November, ab 14:30 Uhr live.

Wer sich im Löwenbräukeller die Ehre gab, sehen Sie oben in unserer Bildergalerie.

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