NFL-Gala in München: Promis feiern Football-Wochenende im Löwenbräukeller

Am Sonntag treffen die New England Patriots und Detroit Lions in der Allianz Arena aufeinander. Das große Football-Wochenende läuteten jetzt rund 300 Gäste im Münchner Löwenbräukeller ein – darunter zahlreiche Promis.

Rebecca Mir überzeugte in einem auberginefarbenen Kleid. Sie führte als Moderatorin durch den Abend.

RTL / Marie Pietruschka 21 Rebecca Mir überzeugte in einem auberginefarbenen Kleid. Sie führte als Moderatorin durch den Abend.

300 Gäste aus Sport, Medien, Kultur und Wirtschaft kamen am Freitagabend (13. November 2026) im Löwenbräukeller zur großen "RTL NFL Munich Gala" zusammen. Anlass war das bevorstehende Football-Spiel der New England Patriots und der Detroit Lions, das am Sonntag in der Allianz Arena stattfinden wird. Wer auf der exklusiven Gala mitfeierte? Die Abendzeitung gibt einen Überblick.

"RTL NFL Munich Gala" mit Simone Ballack und Christine Neubauer

Zu den berühmten Gästen zählten unter anderem: Peter O'Reilly, Alexander Steinforth, Frank Robens, Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, Patrick Esume, Björn Werner, Jana Wosnitza, Mitja Lafere, Wolfram Kons, Christopher Wittich, Angela Finger-Erben, Julia Simic, Andreas von Thien, Eko Fresh, Massimo Sinato, Elton, Sebastian Lege, Wayne Carpendale, Christine Neubauer, Kevin Müller, Johannes Strate, Cheyenne Ochsenknecht, Leslie Mandoki und viele weitere.

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, freute sich über das sportliche Großevent in München: "Große Sportereignisse begeistern weit über das Spielfeld hinaus. Als Medienpartner wollen wir diese Begeisterung zu den Menschen bringen, Geschichten erzählen und aus großen Sportmomenten gesellschaftliche Ereignisse machen. Was wir in diesen Tagen in München erleben, zeigt eindrucksvoll, welche Strahlkraft die NFL inzwischen in Deutschland hat. Genau dafür steht auch dieser Abend: Wir übertragen Football nicht nur – wir bringen ihn mitten in die Gesellschaft."

Promi-Aufgebot im Löwenbräukeller: Rebecca Mir führt durch den Abend

Auch Inga Leschek, Inhaltegeschäftsführerin von RTL Deutschland, brachte ihre Euphorie zum Ausdruck: "Die NFL ist weit mehr als Touchdowns und spektakuläre Spielzüge. Große Charaktere, Rivalitäten, Traditionen und überraschende Wendungen machen Football zu bestem Entertainment. Genau diese Mischung begeistert immer mehr Menschen in Deutschland. Unser Anspruch ist es deshalb, Football nicht einfach nur zu zeigen, sondern die ganze Faszination dieses Sports erlebbar zu machen. München zeigt in diesen Tagen eindrucksvoll, wie gut das gelingt."

Die RTL NFL Munich Gala 2026 fand im Löwenbräukeller statt © RTL / Marie Pietruschka

Auf der Bühne führte Rebecca Mir das hochkarätige Publikum durch den Abend. Das NFL Munich Game ist das sechste Regular-Season-Spiel der Liga auf deutschem Boden und eines von insgesamt neun International Games, die die NFL in dieser Saison in sieben Ländern auf vier Kontinenten austrägt. RTL und Sky Sport übertragen das Duell der New England Patriots und Detroit Lions am Sonntag, 15. November, ab 14:30 Uhr live.

Wer sich im Löwenbräukeller die Ehre gab, sehen Sie oben in unserer Bildergalerie.