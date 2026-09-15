Mit Freundin Eva Luginger: Stefan Mross will nach TV-Aus wieder durchstarten

Nach der Absetzung von "Immer wieder sonntags" will Stefan Mross nicht einfach in der Versenkung verschwinden. Jetzt hat der Entertainer einen Plan geschmiedet und gemeinsam mit Partnerin Eva Luginger Großes vor.

Schlagerstar Stefan Mross geht in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Eva Luginger auf Tour. Für die Konzertreihe im Dezember haben sich die beiden etwas Besonderes vorgenommen. Sie fällt mitten in die Weihnachtszeit und ist zugleich eine Sonderausgabe der Weihnachtsrevue "Klingende Bergweihnacht".

"Die erste gemeinsame Tournee von Stefan und Eva verdient einen ganz besonderen Rahmen. Und welcher Rahmen könnte dafür schöner sein als die 'Klingende Bergweihnacht'?", teilte Lothar Böhler, Geschäftsführer des Tourneeveranstalters artmedia, in einer Presseerklärung mit. Die Tournee stehe "für Nähe, Emotionen und echte Weihnachtsgefühle". Das passe zu Mross und seiner "außergewöhnlichen Beziehung zum Publikum".

Musik und dazu "persönliche Geschichten"

Bei der Tour wird Stefan Mross nicht nur musikalisch auf der Bühne stehen, sondern mit dem Publikum auch "persönliche Geschichten" und "Erinnerungen" teilen. So soll eine "einzigartige Weihnachtsstimmung entstehen", heißt es weiter. Mit dabei sind außerdem Schlagersängerin Anita Hofmann und die Band Trenkwalder.

Mit der Tour kehrt Mross auch zu seinen musikalischen Wurzeln als Schlagersänger zurück. In den vergangenen 20 Jahren war er hauptsächlich als Fernsehmoderator tätig. Seit 2005 moderierte er die Musikshow "Immer wieder sonntags". Der SWR hat die Sendung inzwischen eingestellt. Die letzte Live-Ausgabe lief am 6. September. Am Sonntag wurde eine Best-Of-Ausgabe ausgestrahlt.