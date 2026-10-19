Neustart als Mr. Teleshopping: Ex-"Tagesschau"-Star Jan Hofer wagt TV-Neuanfang

Jan Hofers große TV-Karriere begann 1985 bei der "Tagesschau". Nach seinem Abschied und einem Intermezzo bei RTL genoss er seinen Ruhestand – bis jetzt. Der Moderator hat sich einen neuen TV-Job geangelt. Für welchen Sender steht er bald vor der Kamera?

Am 14. Dezember 2020 hatte Jan Hofer zum letzten Mal die Zuschauer der "Tagesschau" begrüßt. Jetzt kehrt der 76-Jährige ins TV zurück – allerdings nicht, um die Nachrichten zu verlesen. Welchen Job er nun hat...

Neuer TV-Job: Jan Hofer versucht sich jetzt im Teleshopping

In wenigen Wochen steht Jan Hofer für den Teleshopping-Sender HSE vor der Kamera, um seine eigene Kollektion zu verkaufen. "Live ist für mich nichts Neues", sagt der einstige "Tagesschau"-Star zu "Bild". "Live Commerce schon." Was begeistert ihn besonders an seiner neuen Aufgabe? "Mich fasziniert, wie HSE seit Jahrzehnten Menschen live erreicht und dabei Nähe, Beratung und Unterhaltung miteinander verbindet. Heute findet dieser Austausch nicht mehr nur im Fernsehen, sondern gleichzeitig über viele digitale Kanäle statt. Die unmittelbare Reaktion der Kunden macht für mich den besonderen Reiz aus."

Seine erste HSE-Moderation feiert Jan Hofer am 17. November in einem Stream, am 19. November soll er dann erstmal in den Studios des Teleshopping-Senders vor der Kamera stehen. "Jan Hofer genießt seit Jahrzehnten das Vertrauen eines Millionenpublikums. Mit seiner Glaubwürdigkeit, seiner Authentizität und seiner Offenheit für Neues passt er hervorragend zu HSE. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit ihm seine nächste Live-Geschichte erzählen dürfen", freut sich Sandra Rehm, Vorsitzende der HSE-Geschäftsführung.

Gage bei der "Tagesschau": So viel hat Jan Hofer verdient

Sein neuer Job wird sicherlich finanziell einträglicher sein als bei der "Tagesschau". Im Podcast "Entscheider treffen Haider" vom "Hamburger Abendblatt" hatte Jan Hofer 2020 erklärt, was man als Sprecher der öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendung verdient. Für eine Hauptausgabe gebe es ungefähr 260 Euro. "Das ist das Höchstbezahlte." Da jeder Sprecher aber mehrere Ausgaben pro Tag präsentiert, kommt eine kleine Summe zusammen. Am Ende des Monats habe man dann "ein paar Sendungen gemacht", die mal besser und mal schlechter bezahlt wurden. Reich könne man damit nicht werden. Allerdings wolle Hofer sich "wirklich nicht beschweren. Ich habe ein Leben lang wirklich gut leben können davon". Das Honorar sei das eines "gut bezahlten Angestellten".

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Hobbys von Jan Hofer: Mehr Zeit für Golf und Oldtimer

In seiner Freizeit verbringt er vor allem Zeit mit seiner Familie und geht seinen Hobbys nach. "Ich habe vor einigen Jahren mit dem Golfspielen aufgehört, weil ich das durch den Schichtdienst einfach nicht hinbekommen habe. Das würde ich gern wieder ein bisschen aufleben lassen. Und ich würde mich gerne auch intensiver wieder mit meinen beiden Oldtimern beschäftigen."

Privatleben: Jan Hofer hat vier Kinder – von zwei Frauen

Jan Hofer hat vier Kinder. Zwei Söhne und eine Tochter stammen aus der Ehe mit einer Schlagersängerin, die in den Neunzigern in die Brüche ging. 2018 heiratete Hofer erneut. Mit seiner zweiten Ehefrau Phong Lan hat er einen achtjährigen Sohn.

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Ungewohnt privat: Jan Hofer zeigt Knutsch-Bilder mit Ehefrau Phong Lan

Sein Privatleben hält Jan Hofer weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auf Instagram posiert er aber doch mit seiner Ehefrau für gemeinsame Pärchenfotos. Im Oktober 2023 hat der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher seine Fans überrascht, als er Bilder von seiner zweiten Hochzeit präsentierte. Das hatte einen besonderen Grund, denn er feierte mit Phong Lan Hochzeitstag. Dafür gab es sogar ein Knutsch-Bild von der Trauung zu sehen:

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Jan Hofer: "Let's Dance"-Auftritte machten ihn 2021 nervös

Der beliebte Ex-Sprecher der "Tagesschau", der zum Abschied mit dem Hashtag #ehrenjan in den sozialen Netzwerken gefeiert wurde, probiert augenscheinlich gern mal etwas Neues aus. Bevor die Teilnahme bei "Let's Dance" 2021 seine Fans überraschte, zeigte sich Hofer zum Beispiel auch schon auf dem TikTok-Kanal der "Tagesschau" auf der Suche nach einer geeigneten Krawatte. Als Sprecher immer ruhig und gelassen, schien Hofer das erste Mal die Nervosität zu packen angesichts seiner Auftritte bei "Let's Dance": "Ich werde mit ein bisschen Magenknurren reingehen. Wo ich dann auch nervös bin." Am Ende reichte es in der Tanz-Show für den achten Platz.

Nach drei Jahren: Jan Hofer verabschiedet sich von "RTL Direkt"

Nachdem er bei "Let's Dance" RTL-Luft schnuppern durfte, blieb Jan Hofer dem Sender treu. Er stand ab dem 16. August 2021 als Nachrichtensprecher für "RTL Direkt" vor der Kamera. Doch die Moderation war nur von kurzer Dauer. Im Juni 2024 kündigte der Sender das Ende des Sprechers an.

Pinar Atalay wird die neue Hauptmoderatorin von "RTL Direkt". Sie wird vertreten von Lothar Keller. © imago/Agentur Baganz, Future Image

"Jan Hofer hat in den vergangenen Jahren einen enorm wichtigen Beitrag bei der erfolgreichen Etablierung von 'RTL Direkt' geleistet. Dafür danken wir ihm herzlich", hieß es in der Mitteilung.

Private Gründe: Darum hört Jan Hofer bei "RTL Direkt" auf

Der Grund für das plötzliche Aus von Hofer ist ein wirklich schöner. Der Sprecher erklärte: "Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich auch erleben möchte, dass mein Sohn groß wird. Er ist erst acht und der möchte ganz gerne öfter Fußball spielen mit seinem Papa." Ob er bei seinem neuen Job als HSE-Live-Commerce-Creator mehr Zeit für die Familie hat? Das bleibt vorerst abzuwarten.