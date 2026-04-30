Neues Promi-Lokal in Grünwald eröffnet: Kimmich, Klose und Bushido schon VIP-Gäste

Neuer Promi-Treff in Grünwald! Im Süden Münchens feiern die VIPs am Mittwochabend die Eröffnung des Chez Mandarin...

Von Patrick Lindner bis Lina Kimmich: Ralph und Sabine Piller feierten die Eröffnung ihres neuen Gastro-Highlights mit zahlreichen prominenten Gästen. Bereits wenige Tage zuvor hatte sich auch Neu-Grünwalder Bushido als Gast im Lokal blicken lassen.

Brasserie Chez Mandarin: Neues VIP-Restaurant in Grünwald

Am Mittwochabend wurde das Opening der Brasserie Chez Mandarin in Grünwald zelebriert. Die Gastgeber: Inhaber Ralph Piller (Unternehmer) und seine Frau Sabine (Moderatorin), sowie Geschäftsführer Wilhelm Ketteler und Starkoch Gerhard Gleinser (führte rund 30 Jahre lang den Bogenhauser Hof). Die vier konnten zahlreiche Prominente bei der Premierenfeier begrüßen.

Zu den Gästen zählten u.a. Schlagerstar Patrick Lindner mit seinem Mann Peter Schäfer, die Fußballer-Frauen Sylwia Klose und Lina Kimmich, Designerin Sonja Kiefer mit Mann Cedric Schwarz, die Schauspieler Erol Sander und Francis Fulton-Smith sowie Musiker Dave Kaufmann, Schauspieler Wolfgang Fierek mit Frau Djamila, das Unternehmerpaar Christian und Tanja Ehrmann, Dirndl-Designerin Kinga Mathe, Politiker Maximilian Böltl mit Thomas Gierling sowie Politikerin Kerstin Schreyer und Rennfahrerin Sophia Flörsch.

Djamila und Wolfgang Fierek © API/Michael Tinnefeld

Konzept: Gehobene französische Küche mit Hauch Fernost

Das neue Gastro-Konzept im Chez: Eine gehobene französische Genießerküche, die durch asiatische Elemente ihre ganz eigene, moderne Handschrift erhält. "Die Kombination aus französischem Savoir-vivre und einem Hauch Fernost ist ganz besonders", freute sich Ralph Piller. Eingezogen ist das Chez Mandarin in der Südlichen Münchner Straße: Dort, wo lange Zeit die Bar Italia beheimatet war.

Einst Bar Italia: Umbau dauerte ein Jahr

Wie kam es zu diesem französisch-asiatischen Konzept? "Gute Italiener gibt es in Grünwald schon fast wie Sand am Meer. Ein französisches Restaurant hat noch gefehlt, und viele lieben die asiatische Küche. So ist die Kombination entstanden", erklärte Ralph Piller. Und Ehefrau Sabine ergänzte: "Rund ein Jahr dauerte der Umbau. Jetzt haben wir eine Atmosphäre geschaffen, die dazu einlädt, den Alltag hinter sich zu lassen und in eine andere Welt einzutauchen. Das Chez Mandarin verbindet Brasserie-Flair mit einer stylishen Atmosphäre wie in den Metropolen dieser Welt."

Von Thunfisch-Sashimi bis hin zum geschmorten Kalbsbäckchen und Erbsenpüree

Schlagerstar Patrick Lindner schwärmte: "Wir sind wunderbarst verwöhnt worden – von Thunfisch-Sashimi bis hin zum geschmorten Kalbsbäckchen, und alles war ausgezeichnet. Ich habe sehr lange in Grünwald gelebt und habe viele schöne Erinnerungen, aber ein solch luxuriöses Restaurant hat damals noch gefehlt. Aus dieser Zeit kenne ich auch die Pillers. Toll, was sie hier auf die Beine gestellt haben." Und CSU-Landtagsabgeordneter Maximilian Böltl meinte: "Mich hat vor allem das Erbsenpüree überzeugt, einfach klasse und zudem sehr gesund."

Maximilian Böltl und Thomas Gierling © API/Michael Tinnefeld

Rapper Bushido war auch schon da

Viele hatten gehofft, auch Rapper Bushido beim Opening zu treffen. Der Neu-Wahl-Grünwalder war ebenfalls eingeladen gewesen und war auch schon zuvor im Chez Mandarin gesichtet worden. Was die Grünwalder zum prominenten Zuwachs sagen? Sonja Kiefer: "Ihn habe ich in Grünwald noch nicht gesehen, aber seine Frau schon bei Events oder auch im Supermarkt."

Außerdem dabei: Event-Manager Philip Greffenius mit Frau Evelyn, Unternehmer Erich Obermaier, Unternehmer Robert Salzl mit Frau Helli, Hotelier Heiko Grote, Sänger Bernie Paul mit Frau Elke, Juwelier Gerhard Schreiner, Modedesignerin Noura El Massaoudi, Event-Manager Gregor Leutgeb, PR-Lady Birgit Fischer-Höper und Jenny Jürgens.

Die Bilder der VIP-Eröffnung sehen Sie oben in der Fotostrecke.