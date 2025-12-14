Neues Promi-Event in Ischgl: Wer sich dabei wutentbrannt zeigt

Drei Tage lang feiert die "Ischgl Trophy" ihre Premiere. Internationales Tennis-Flair wird in die Tiroler Alpen gebracht. Bei der Gala in der Silvretta Therme Ischgl kommen über 35.000 Euro zusammen. Podcasterin Alessandra Meyer-Wölden trifft in Österreich auf gleich zwei Ex-Lieben.

Einst zog St. Anton nach der Saison die Tennis-Stars an, jetzt ist es erstmals Ischgl. Die Tiroler Gemeinde hat ein neues Event – außerhalb des klassischen Wintersports. Seit Freitag feiert man die "Ischgl Trophy", ein neues Exhibition-Tennisturnier von Veranstalter Edwin Weindorfer. Mit dabei: Top-Stars wie Dominic Thiem, Tommy Haas, Mischa Zverev, Jo-Wilfried Tsonga, Feliciano Lopez und Stefan Koubek.

"Ischgl Trophy"-Premiere mit Promis

Zur Premiere schauten auch Promis vorbei. Alessandra Meyer-Wölden erschien gutgelaunt mit Ex-Mann Oliver Pocher. Mit ihm hat sie drei gemeinsame Kinder. Das einst so schmutzige Ehe-Aus liegt mittlerweile über zwölf Jahre zurück.

Alessandra Meyer-Wölden kommt mit Ex Pocher und trifft auf Jugendliebe

Die 42-Jährige traf zudem auf Ex-Partner und Jugendliebe Tommy Haas. Mit 16 Jahren hatte sie eine insgesamt siebenjährige Beziehung mit ihm. Aber das ist Schnee von gestern. Alessandra Meyer-Wölden ist derzeit mit Unternehmer Alexander Müller liiert. Nach einem zwischenzeitlichen Liebes-Aus fand man 2025 wieder zusammen.

Ebenfalls nach Ischgl gereist: Designerin Sonja Kiefer, TV-Star Simone Ballack, Sänger DJ Ötzi, PR-Lady Birgit Fischer-Höper sowie Mark Keller mit seinen beiden Söhnen Joshua und Aaron.

TV-Star Simone Ballack, Sänger DJ Ötzi und PR-Profi Birgit Fischer-Höper © StarPress/Kay Kirchwitz

Bei der Gala in der Silvretta Therme sammelte Oliver Pocher mit seiner launigen Moderation über 35.000 Euro von den Gästen ein. Das Geld bekommt die Alexander-Zverev-Foundation. Diese setzt sich vor allem für Kinder mit Diabetes Typ 1 ein. Hintergrund ist die eigene Erkrankung von Alexander Zverev.

Mark Keller mit seinen Söhnen Joshua und Aaron © StarPress/Kay Kirchwitz

Neues Promi-Event in Ischgl: Wer sich dabei wutentbrannt zeigt

Tommy Haas, der am Sonntag das Finale der "Ischgl Trophy" 2025 mit Lokalmatador Dominic Thiem bestreitet, zeigte sich besonders ehrgeizig und wutentbrannt. Am Samstag knallte er zornig seinen Schläger zu Boden, weil er mit seiner eigenen sportlichen Leistung so unzufrieden gewesen war. Thiem bewies dagegen Nervenstärke.

Tennis-Ass Tommy Haas © StarPress/Kay Kirchwitz

Das Finale am Sonntag hat einen besonderen Beigeschmack: Im Juli musste Thiem in Hamburg eine schmerzhafte Niederlage gegen den einstigen Weltranglisten-Zweiten Haas hinnehmen. Nun bietet sich ihm die Chance zur Revanche.