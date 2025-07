Neues Parfüm von Donald Trump: Wer möchte nach "Erfolg" riechen?

US-Präsident Donald Trump bittet seine Fans erneut zur Kasse. Jetzt verkauft er auch noch zu einem stolzen Preis ein Parfüm mit dem Namen "Victory 45-47".

Wie viel kostet wohl der Duft vom Siegen, von Stärke und von Erfolg? US-Präsident Donald Trump (79) bewirbt auf seiner seinen neuen Duft "Victory 45-47" genau so. Die Trump-Fragrances tragen demnach diesen Namen, weil es bei den Parfüms für Männer und Frauen um genau jene Attribute gehe.

Man solle sich doch einen Flakon bestellen und nicht vergessen, auch einen für seine Liebsten zu kaufen, schreibt Geschäftsmann Trump weiter. "Genießen Sie es, haben Sie Spaß, und gewinnen Sie weiterhin", wirbt er. Die güldenen Flakons von "Victory 45-47" erinnern an einen Oscar. Die Düfte seien laut Angaben im Trump-Fragrance-Shop "für Männer, die mit Stärke, Selbstvertrauen und Zielstrebigkeit führen" gedacht - oder für Frauen, die einen "kultivierten, subtil femininen Duft" auftragen möchten.

Von Chanel bis Yves Saint Laurent: Legendäre Düfte oftmals günstiger

Aus was der Duft neben sinnbildlicher Stärke und Kultiviertheit genau besteht, ist aktuell nicht bekannt. Inhaltsstoffe der beiden Parfüms werden weder im Shop noch auf Truth Social mitgeteilt. Auch dürfte sich nicht jeder den Erfolg leisten können, denn der hat einen hohen Preis. 249 US-Dollar kosten die beiden Varianten jeweils. Wer gleich zwei Flakons bestellt, kann aber - zumindest derzeit - "100 US-Dollar sparen". Selbst legendäre Düfte wie Yves Saint Laurent Opium, J'Adore von Dior, Chanel No 5 und weitere sind in der Regel bei gleicher oder ähnlicher Flakongröße günstiger im Handel zu bekommen.