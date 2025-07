Neues Leben in Mailand: Barbara Becker hat ihr Haus in Miami verkauft

Schon seit Anfang des Jahres hat Barbara Becker eine Wohnung in Mailand, jetzt hat sie ihre Zelte in Miami endgültig abgebrochen. Die Ex-Frau von Boris Becker hat das Haus verkauft, in dem sie die gemeinsamen Söhne großgezogen hat.

Barbara Becker wohnt nach über 20 Jahren wieder in Europa.

Barbara Becker (58) kehrt endgültig zurück nach Europa. Seit über 20 Jahren lebte sie in einer Villa in Miami direkt am Wasser, dort zog sie nach der Trennung von Boris Becker (57) auch die beiden gemeinsamen Söhne Noah (31) und Elias (25) groß. Jetzt hat sie ihr Haus verkauft, um ganz zu ihrem Partner Marcello Montini (57) nach Mailand zu ziehen.

"Ich hatte mich schon länger mit dem Gedanken beschäftigt und jetzt habe ich ein Angebot angenommen", berichtet Becker der Zeitschrift "Bunte". Zwar will sie noch weiterhin Zeit in Miami verbringen, ihr Lebensmittelpunkt wird nun aber nach Italien verlegt.

Eigene Wohnung in Mailand

Bereits Anfang des Jahres hatte die Unternehmerin ein Apartment in Mailand bezogen - direkt unter ihrem Lebensgefährten. "Ich habe in Mailand jetzt eine Wohnung gefunden, die ich gerade einrichte. Da wohnt ja auch mein Freund Marcello. Es ist für mich nach 25 Jahren das erste Mal, dass ich wieder in Europa lebe", erklärte sie . Seit gut zwei Jahren ist die Autorin mit dem Italiener Montini zusammen. Obwohl die beiden die meiste Zeit zusammen sind, ist es ihr wichtig, auch noch ein eigenes Reich zu haben.

Schon damals spielte sie mit dem Gedanken, ihre Villa in Miami zu verkaufen, weil sie ihr nach dem Auszug ihrer Kinder einfach zu groß war. "Ich kann dort ja mit mir alleine nicht mehr alles richtig ausfüllen - wenn ich mich nur noch zwischen Schlafzimmer, Küche und Garten aufhalte", so Becker. Das Domizil lohne sich nicht mehr, denn sie habe nun "endlich auch verstanden, dass die Kinderzimmer in Miami inzwischen leer sind".

In derselben Stadt mit Boris Becker

Ihr Ex-Mann Boris Becker und seine schwangere Frau Lilian de Carvalho Monteiro leben ebenfalls in Mailand - noch zu zweit, aber im Dezember soll ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt kommen.

Im verriet die 58-Jährige, dass sie dem Sportstar und seiner Frau tatsächlich direkt vor ihrer Haustür schon zufällig über den Weg gelaufen ist. "Ich weiß nicht, ob ich es mir aussuchen würde. Aber auf der anderen Seite kenne ich auch niemanden, dem ich nicht begegnen möchte", erklärte sie über das Wohnen in derselben Stadt wie ihr Ex-Partner.

Und noch ein Umzug steht rund um den Becker-Kosmos an: Boris Beckers zweite Ex-Frau, Lilly Becker (49), plant ebenfalls einen Standortwechsel. Zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn Amadeus (15) verlässt die Dschungelkönigin ihren bisherigen Wohnort London - aber ausnahmsweise nicht in Richtung Mailand, sondern nach Düsseldorf. Auch dieser Umzug passiert der Liebe wegen: Am Rhein lebt ihr Partner Thorsten Weck.