Neues Leben für Melanie Müller? Das will sie nach ihrem Sieg bei "Promi Big Brother" ändern

Nach dem Sieg bei "Promi Big Brother" 2021 will Melanie Müller ihr Leben wieder in den Griff bekommen. Was wird sie zukünftig anders machen?

Melanie Müller ist ein absoluter Profi, wenn es um Selbstinszenierung im Trash-TV geht. So gewann sie bereits das Dschungelcamp 2014 und kam auch bei anderen Shows meist ins Finale. Doch bei "Promi Big Brother" 2021 hat die Fassade erstmals gebröckelt, die 33-Jährige ließ Einblicke in ihre privaten Probleme zu. Was will sie jetzt ändern?

Weniger TV-Shows? Melanie Müller will kürzertreten

So emotional wie im prominent besetzten TV-Knast hat man Melanie Müller zuvor noch nie gesehen. Sie sprach offen über Schwierigkeiten in der Ehe mit Mann Mike Blümer und gestand auch, ausgebrannt zu sein. Zukünftig will die Trash-Beauty kürzertreten, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben.

Melanie Müller: "Ich werde mehr auf meine Kinder und Familie achten"

"Ich werde gucken, dass ich nur die Projekte angehe, die mir wirklich am Herzen liegen und bei denen ich zu 100 Prozent dahinterstehe", sagt sie im Gespräch mit " ". "Ich will nicht mehr zu jeder Idee 'Ja und Amen' sagen." Über diese Entscheidung dürften sich vor allem ihre Kinder freuen. "Ich werde jetzt mehr auf mich, meine Gesundheit, meine Kinder und meine Familie achten. Das habe ich auf jeden Fall gelernt", erklärt sie weiter.

Bei "Promi Big Brother" 2021 gab es im Live-TV ein Krisengespräch mit ihrem Ehemann, das sich Melanie Müller offenbar zu Herzen genommen hat. "Es liegt an dir. Es muss sich was ändern", appellierte Mike Blümer an seine Frau. Das scheint die Ballermann-Sängerin jetzt auch in die Tat umzusetzen.