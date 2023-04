"Neues Kapitel begonnen": Shakira verabschiedet sich von Barcelona

Ein emotionaler Abschied von ihrer langjährigen Heimat Barcelona und ein weiterer Seitenhieb gegen Ex Gerard Piqué: So will Shakira ein neues Leben beginnen.

03. April 2023 - 08:38 Uhr | (stk/spot)

Shakira will nun ein "neues Kapitel" aufschlagen. © 2014 Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Sängerin Shakira (46) hat sich von ihrer langjährigen Heimat Barcelona verabschiedet. Zu einem Bild der spanischen Metropole erklärt sie zunächst, warum sie einst überhaupt dort hingezogen war: "Ich habe mich in Barcelona niedergelassen, um meinen Kindern Stabilität zu geben", schreibt die 46-Jährige. Besagte Stabilität wolle sie ihren Kids "jetzt in einem anderen Winkel der Welt" bieten. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Die Abreise sei als "neues Kapitel auf der Suche nach dem Glück" zu verstehen, heißt es in dem Post weiter. Einen Seitenhieb gegen ihren Ex-Mann Gerard Piqué (36), den sie jedoch nicht namentlich erwähnt, konnte sie sich dabei nicht verkneifen. Denn ihr Dank gelte der Stadt Barcelona, "in der ich gelernt habe, dass Freundschaft zweifellos länger hält als Liebe. Danke an alle, die mich dort ermutigt, meine Tränen getrocknet, mich inspiriert haben und mich wachsen ließen." Neue Heimat USA? Wo genau es Shakira und die beiden Kinder Milan (10) und Sasha (8) nun hinzieht, ist nicht bekannt. , dass sie gemeinsam in die USA, genauer gesagt nach Miami im Bundesstaat Florida, ziehen. Dort lebt die Familie der Sängerin. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Die kolumbianische Sängerin Shakira und der spanische Fußballstar Piqué, der unlängst sein Karriereende bekanntgab, beendeten im Juni 2022 ihre Beziehung. Zwölf Jahre lang waren die beiden liiert. Die Trennung von Piqué machte erneut Schlagzeilen, als Shakira im Januar den Track "BZRP Music Sessions, Vol. 53" veröffentlicht hatte. Viele Fans sahen darin ein Rachelied. Shakira verriet vor Kurzem auch, dass sie "emotional von Männern abhängig" gewesen sei und an "das Märchen" geglaubt habe, "dass eine Frau einen Mann braucht, um vollständig zu sein". Sie sagte weiter: "Jetzt fühle ich mich vollständig, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich auf mich selbst verlasse und ich auch zwei Kinder habe, die auf mich angewiesen sind, also muss ich stärker sein als eine Löwin." Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de