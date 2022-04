Neues Familienfoto: Cristiano Ronaldo zeigt seinen ganzen "Stolz"

Cristiano Ronaldo zeigt sein Familienglück auf einem neuen Foto. Deutlich zu sehen ist dabei auch der Zwillings-Babybauch seiner Freundin Georgina.

Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo (37) hat ein veröffentlicht. Zu sehen sind er, seine Partnerin Georgina Rodríguez (28) und seine vier Kinder. Die Sechs sitzen lachend unter einem wolkenverhangenen Himmel vermutlich auf einem englischen Rasen in Reichweite seines aktuellen Vereins Manchester United. Und es scheint kalt zu sein, denn alle tragen dicke Daunenjacken, die Mädchen in Rosa, die Jungs in Blau. "Familie ist alles", schreibt der Sportprofi dazu und ergänzt das Hashtag "stolz".

Was auf dem Foto ebenfalls deutlich zu sehen ist, ist der bereits sehr große Babybauch seiner Freundin. Das Paar hatte im Oktober 2021 bekannt gegeben, dass es Zwillinge erwartet. Im Dezember lüftete es dann das Geheimnis um das Geschlecht: Die beiden erwarten ein weiteres Mädchen und noch einen Jungen. Der Geburtstermin ist nicht bekannt.

Bald sechs Kinder

Bald umfasst Ronaldos Familie also sechs Kinder. Der Weg zum Familienglück verlief bei ihm eher unkonventionell. 2010 gab der Kicker von Manchester United bekannt, Vater eines Sohnes geworden zu sein. 2017 wurde er Vater von Zwillingen, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden. Noch im selben Jahr kam das erste gemeinsame Kind mit Rodríguez zur Welt. Und nun heißt es Warten auf die nächsten Zwillinge ...