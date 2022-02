Neues Familienbild: Dänische Royals strahlen in Weiß

Die dänischen Royals haben anlässlich des 50. Geburtstags von Kronprinzessin Mary neue Familienbilder veröffentlicht. Die vier Kinder strahlen mit ihren Eltern in legeren Looks in Weiß in die Kamera.

04. Februar 2022 - 20:46 Uhr | (jom/spot)

Die dänischen Royals strahlen in Weiß. © Hasse Nielsen

Am 5. Februar feiert Mary von Dänemark ihren 50. Geburtstag. Anlässlich ihres bevorstehenden Ehrentages hat der Palast an diesem Freitag (4. Februar) neue Familienbilder veröffentlicht. Darauf posiert die Kronprinzessin mit Ehemann Kronprinz Frederik von Dänemark (53) und ihren Kindern, den Zwillingen Prinzessin Josephine und Prinz Vincent (11), Prinzessin Isabella (14) und Prinz Christian (16). Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert So feiert die Kronprinzessin ihren Geburtstag Für die Fotos von Hasse Nielsen haben sie sich allesamt für ein legeres Outfit entschieden. Die Kinder tragen weißes Hemd und Jeans, die Kronprinzessin kombiniert zum Hemd in Weiß eine beige Hose und ihr Ehemann eine schwarze. Mary von Dänemark werde den Geburtstag "privat mit Familie und Freunden im Schloss Amalienborg" feiern, , der ebenfalls die neuen Fotos der Familie zeigt. "In den sozialen Medien des Königshauses wird es den ganzen Tag über möglich sein, Ihrer Königlichen Hoheit zum runden Geburtstag zu gratulieren." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Der Palast hatte Ende Januar bereits des dänischen Kronprinzenpaares veröffentlicht. Die Kronprinzessin trägt darauf ein funkelndes, bodenlanges Paillettenkleid in einem eisblauen Silberton. Kronprinz Frederik griff traditionsgemäß zu seiner dunkelblauen Uniform. Fotografiert wurden die beiden dabei ebenfalls von Hasse Nielsen im Schloss Amalienborg. Das Paar ist seit 2004 verheiratet.