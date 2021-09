Neues Enthüllungsbuch: Pikante Details zu Prinz Harry und Prinz Andrew

TV-Moderatorin Katie Couric rechnet in einem neuen Enthüllungsbuch mit ihrem Leben in den Medien ab. Auch Prinz Harry und Prinz Andrew bekommen ihr Fett weg.

TV-Moderatorin Katie Couric (64) rechnet in einem neuen Enthüllungsbuch vor allem mit ihren früheren "Today Show"-Kollegen ab. Am Rande erzählt sie aber auch von zwei Begebenheiten mit Royals. , die Einblick in das Manuskript zu "Going There" hatte.

Couric beschreibt demnach darin, wie sie Prinz Harry (37) bei einem Polospiel in Brasilien kennenlernte. Sie erinnerte sich daran, dass der "Geruch von Zigaretten und Alkohol aus jeder Pore" seines Körpers zu strömen schien.

Außerdem berichtet sie über das berüchtigte Abendessen im Jahr 2010 im Haus des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (1953-2019), an dem sie teilgenommen hatte und bei dem auch Prinz Andrew (61) zugegen war. Die Gäste hätten "Lasagne aus flachen Schüsseln gegessen", und Epstein habe "Hof" gehalten vor dem Kamin mit Leuten wie Chelsea Handler und Woody Allen sowie Soon-Yi Previn, George Stephanopoulos und Charlie Rose. Couric schreibt weiter: "Ich konnte mir nicht vorstellen, was Epstein und Andrew vorhatten, abgesehen von dem Versuch, Freunde in den Medien zu gewinnen."

Prinz Andrew muss sich seit einiger Zeit mit einem Missbrauchsvorwurf der US-Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre (38) auseinandersetzen. Zuletzt war bekannt geworden, dass er nicht weiter versuchen wird, eine entsprechende Zivilklage gegen ihn in den USA zu blockieren. Giuffres Vorwurf: Prinz Andrew soll sie als Minderjährige auf Epsteins Grundstücken angeblich sexuell missbraucht haben. Andrew weist die Anschuldigungen zurück.

"Verbrannte Erde"

Katie Courics Buch hat bei Menschen, die das Manuskript gesehen haben, Empörung ausgelöst. Wie die britische Seite weiter meldet, habe ein Kritiker gesagt, es soll besser "'Burning Bridges by Catty Couric' (zu Deutsch etwa 'Verbrannte Erde von Catty Couric', Red.) heißen, da es sich so lese, als hätte Kitty Kelley es über Katie geschrieben", womit er sich auf die notorisch bissige US-amerikanische Promibiografin Kitty Kelley (79) bezieht.

Nachdem sie "Today" verlassen hatte, wechselte Katie Couric zu CBS, um die Abendnachrichten zu moderieren und Sondersendungen zu machen. Ihr Gehalt betrug 15 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 13 Mio. Euro) pro Jahr, was sie zur bestbezahlten Journalistin der Welt machte.