Neueröffnung in der Theatinerstraße: Was die Promis hier in München feiern

Mitten in der Münchner Innenstadt versammeln sich am Mittwochabend zahlreiche Promis. Was gibt es für Maria Höfl-Riesch, Wolfgang Fierek und Janina Hartwig zu feiern?

Wer am Mittwochabend in der Münchner Innenstadt durch die Theatinerstraße schlenderte, erlebte eine Promi-Überraschung: Im neuen Flagship-Store der Schweizer Schuhmarke kybun Joya feierten zahlreiche VIP-Gäste große Eröffnung. Passanten, die zufällig vorbeikamen, staunten nicht schlecht, als Stars wie Maria Höfl-Riesch, Wolfgang Fierek oder Janina Hartwig mitten im Feierabendtrubel für die Fotografen posierten, wie die AZ vor Ort beobachten konnte.

Uschi Dämmrich von Luttitz: "Das ganze Leben ist Bewegung"

Bei Häppchen und Weinschorle wurde zusammen angestoßen und durch die Auslage gestöbert. Die geladenen Promis zeigten sich begeistert – vor allem von der Lage. Uschi Dämmrich von Luttitz kam eher zufällig zur großen Opening-Sause. Wie die Moderatorin der AZ verriet, habe sie vor allem die Expertise der Schuhhändler überzeugt: "Jetzt bin ich ganz interessiert." Ob sie selbst noch zum Shoppen in die Stadt kommt? "Ich liebe es, durch die Theatinerstraße zu bummeln." Bewegung in ihren Alltag zu integrieren, fällt Dämmrich von Luttitz nicht sonderlich schwer: "Das ist mein tägliches 24-Stunden-Thema. Das ganze Leben ist Bewegung."

Neue Pläne für Schauspielerin Janina Hartwig

Auch Schauspielerin Janina Hartwig schaute vorbei und verriet, was bei ihr in nächster Zeit geboten ist. "Wir sind in Verhandlungen für zwei neue Drehprojekte und Ende des Jahres geht es wieder auf Theatertournee", freute sie sich im AZ-Gespräch. Auch privat hat der "Um Himmels Willen"-Star Pläne: "Ich hoffe, dass ich ein bisschen verreisen kann." Noch ist aber unklar, ob ihr hohes Arbeitspensum das zulässt, sagte sie ehrlich.

Verliebter Paar-Auftritt: Maria Höfl-Riesch kommt mit Partner Johann Schrempf

Ex-Ski-Star Maria Höfl-Riesch erschien zusammen mit ihrem Partner, dem Kreuzfahrt-Manager Johann Schrempf. Das Promi-Paar genoss den Abend in vollen Zügen. Auf hohe Hacken konnte die 41-Jährige bei diesem Event verzichten, was ihr sehr gelegen kam: "Ich habe auch vergangene Woche bei der Verleihung der Laureus Awards keine High Heels getragen. Der Johann ist ja sowieso schon etwas kleiner als ich und wenn ich hohe Schuhe anziehe, ist er noch kleiner. Daher verzichte ich lieber darauf."

Wolfgang Fierek schwärmt von Ehefrau Djamila

Für das Highlight des Abends sorgte Wolfgang Fierek. Der Schauspieler und Musiker trat als Sänger auf und sorgte mit Hits wie "Resi, i hol di mit mei'm Traktor ab" oder "Born to Be Wild" für gute Laune. Mit dabei war auch seine Ehefrau Djamila, über die er im AZ-Gespräch schwärmte: "Mein Vater hat meine Mutter geliebt bis in den Tod und das habe ich mir auch gewünscht. Durch meine Frau ist das möglich geworden und je länger ich mit ihr zusammen bin, desto mehr liebe ich sie."

Welche weiteren VIPs dabei waren, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

Wolfgang Fierek und Frau Djamila © BrauerPhotos/G.Nitschke

Die kybun-Joya-CEOs Karl Müller und Claudio Minder mit dem Schweizer Konsul Christoph Roithner. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Debby Müller und Mann Oliver Hill © BrauerPhotos/G.Nitschke

Maria Höfl-Riesch und Johan Schrempf © BrauerPhotos/G.Nitschke

Julia Haupt © BrauerPhotos/G.Nitschke

Janina Hartwig © BrauerPhotos/G.Nitschke

Uschi Dämmrich von Luttitz und Annette Zierer © BrauerPhotos/G.Nitschke

Wolfgang Fierek © BrauerPhotos/G.Nitschke

Bruno Eyron und Francis Fulton-Smith © BrauerPhotos/G.Nitschke