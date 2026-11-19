Wer steckt eigentlich hinter Star-Koch Ali Güngörmüs? Wo liegen seine Wurzeln? Mit der Neugestaltung seines Restaurants Pageou in München will der Sterne- und TV-Koch genau das jetzt zeigen. Wie sich das Lokal verändert hat und welche Promis beim exklusiven Re-Opening dabei waren, weiß die AZ.

Als TV-Koch ist Ali Güngörmüs regelmäßig für Drehs auf der ganzen Welt unterwegs. Als die AZ den Sterne-Koch in München trifft, ist der 50-Jährige etwa gerade frisch zurück von einer Japan-Reise für ein Kabel-Eins-Format an der Seite von Frank Rosin und Alexander Kumptner. Und wenn er mal nicht unterwegs ist – was selten genug vorkommt –, trifft man den Gastronomen in einem seiner beiden Restaurants in München, dem Pageou in der Kardinal-Faulhaber-Straße oder dem Pera Meze am Gärtnerplatz.

Ali Güngörmüs gibt zu: Seinem Restaurant fehlte "DNA"

Doch gerade in seinem Prestige-Projekt, dem Pageou, das er 2014 von Sterne-Koch Karl Ederer übernahm, fehlte zuletzt etwas – zumindest wenn man Interior-Designerin Sahar Essmann fragt. Die Geschäftsführerin von "Sophia Lauton 360° Crafted" lernt den TV-Koch bei einem privaten Dinner im Pageou kennen. "Sie fragte mich 'Ali, wo ist deine DNA in diesem Laden?'", erzählt der Star-Koch der AZ. "Und sie hatte recht", gibt der 50-Jährige heute zu.

Neue Farben und Familienfotos: Das hat sich im Pageou geändert

Also überlässt Güngörmüs Essmann und ihrem Team kurzerhand den Schlüssel zu seinem Restaurant, als er mit seinen Kindern selbst nach Istanbul fliegt. Als er zurückkommt, fällt ihm vor allem eines direkt ins Auge: Kurkuma, Nelke, Zimt - satte Farben wie auf einem Gewürzmarkt in Istanbul - und seine Familie. Die hängt nun in Bildern von der Wand des Separees, in dem üblicherweise nur Stars wie Pierce Brosnan, Stefan Raab oder der Chef selbst Platz nehmen. Das Pageou, das nach dem Heimatort des Sterne-Kochs in der türkischen Provinz Tunceli benannt ist, zeigt jetzt auch dessen ganz eigene Wurzeln.

"Wir haben nur ein kleines Facelift gemacht", sagt Innenausstatterin Essmann und schmunzelt. "Wir wollten den Menschen Ali nicht nur in seinen Gerichten, sondern auch in seinen Räumen sehen."

"Höhle der Löwen"-Star Dagmar Wöhrl lobt neues Ambiente: "Wunderbare Atmosphäre"

Und das kommt bei den prominenten Gästen des "Re-Opening"-Events am Dienstagabend bestens an: "Eine wunderbare Atmosphäre", lobt etwa Unternehmerin Dagmar Wöhrl ("Höhle der Löwen") im AZ-Gespräch. Unterwegs? Ist die Ex-CSU-Staatssekretärin gerade im Ausland genug. "Daher bin ich, wenn ich mal zuhause bin, eigentlich froh, wenn ich nur auf meiner Couch bin", gibt sie zu. Für Sterne-Koch Ali Güngörmüs macht sie dennoch eine Ausnahme. "Ich war noch für ein anderes Event in München, aber ich würde auch nur für ihn kommen."

Unternehmerin Dagmar Wöhrl ("Höhle der Löwen"). © Viviane Simon/API

Auch für Neu-"Tatort"-Kommissar Ferdinand Hofer ist es am Dienstag nicht der erste Besuch im Pageou: "Ich bin jemand, der total gerne essen geht. Vor allem am Wochenende, um mich mit Freunden zu treffen." Aktuell, berichtet der Schauspieler, befinde er sich vor allem viel in Vorbereitung für verschiedenste Projekte.

"Tatort"-Dreh auf der Wiesn: So erinnert sich Neu-Kommissar Ferdinand Hofer an den Trubel

Was seine neue "Tatort"-Rolle betrifft, sorgte Hofer zuletzt vor allem bei seinem Dreh während der Wiesn gemeinsam mit Schauspielkollege Carlo Ljubek für Aufsehen: "Es war total schön, aber auch anstrengend, auf der Wiesn zu drehen", resümiert der 33-Jährige im AZ-Gespräch. "Vor allem wegen des Lärmpegels. Man kam abends nach Hause und dachte, man hat den ganzen Tag im Club verbracht", sagt Hofer und lacht.

Daniela Giller (Magari) mit "Tatort"-Star Ferdinand Hofer. © Viviane Simon/API

Ebenfalls unter den prominenten Gästen im Pageou: "Galileo"-Gesicht Funda Vanroy, Viktoria Lauterbach, Moderatorin Sylvia Walker, Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz oder Strenesse-CEO Noro Hoferer.

Ali Güngörmüs über Arbeit und Familienleben: "Balance darf nie kippen"

Für Gastgeber Ali Güngörmüs ist das Pageou wie sein "viertes Kind", verrät er der AZ. "Ich versuche, viel hier zu sein, aber die Balance darf nie kippen, das habe ich gelernt", zeigt sich der Star-Koch selbstkritisch und nennt ein Beispiel: "Wenn mir mein Sohn abends sagt: 'Papa, kannst du nicht hierbleiben?’ Und ich muss trotzdem zur Arbeit, das ist nicht ohne. Arbeit schön und gut - aber man muss sich auch Zeit für sich nehmen."

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