Neuer TV-Job für Felix Neureuther: Wie sich der Sender jetzt erklärt 

Schon bald steht Felix Neureuther mit Barbara Schöneberger auf der Show-Bühne. Ein neues TV-Projekt lockt den einstigen Skirennläufer in eine Musik-Show rund um den Eurovision Song Contest. Neureuther als Experte in einer ESC-Sendung? Was der Sender dazu sagt...

Mit seinem neuesten TV-Job betritt Felix Neureuther (41) ungewohntes Terrain. Der österreichische Sender ORF sendet ab Ende April die dreiteilige Sendung "Wir sind Song Contest".

Musik- und Show-Experte? Felix Neureuther betritt Neuland

Das Format soll das Fernsehpublikum auf den diesjährigen Eurovision Song Contest einstimmen, der vom 12. bis zum 16. Mai in Wien stattfindet. Die Sendung wird von Barbara Schöneberger (51) moderiert und verspricht mehrere Promigäste, mit denen über den ESC gesprochen werden soll.

Zu den angekündigten Gästen gehört auch Felix Neureuther. Das dürfte für viele Zuschauer überraschend kommen. Schließlich brachte man den einstigen Skirennläufer bislang nicht sofort mit dem ESC in Verbindung. Warum wird ausgerechnet der bayerische Ex-Sportler in eine Musik-Show des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks in Österreich eingeladen?

ORF zählt auf Neureuther: "Affinität zum ESC"

Der ORF erklärt der AZ: "Die Auswahl der Gesprächsgäste erfolgt wie bei dieser Art von Community-Show üblich und orientiert sich an Popularität und persönlicher Involviertheit." Sein Bekanntheitsgrad macht Neureuther für den Sender offenbar besonders attraktiv. "Die Gäste in der Sendung haben alle in irgendeiner Form eine Affinität zum ESC, davon im gemeinsamen Talk zu erzählen ist ein Teil der Show", meint der ORF weiter. Obwohl Felix Neureuther bislang nicht in der Welt des Eurovision Song Contests stattfand, kann man davon ausgehen, dass er ein Fan des Musikwettbewerbs ist oder seine Kindheitserinnerungen mit Zuschauern teilen wird.

Barbara Schöneberger wird die ORF-Sendung "Wir sind Song Contest" moderieren. © imago/Stephan Wallocha

Auf der Bühne mit Barbara Schöneberger

In "Wir sind Song Contest" spiele Musik natürlich eine große Rolle, so der ORF. Doch "viele weitere unterhaltsame Elemente wie Quizspiele" seien Teil der Sendung. Dass Barbara Schöneberger moderieren darf, wirkt wenig verwunderlich. "Der ORF arbeitet sehr gerne mit [ihr, d. R.] zusammen und diese Zusammenarbeit kann auf eine erfolgreiche Geschichte blicken", heißt es im Sender-Statement.

Schöneberger übernahm schon oft die Moderation der ORF-"Starnächte" – auch durch mehrere ESC-Begleitshows führte sie. Bei Barbara Schöneberger wissen die Zuschauer von vornherein, was sie erwartet. Doch wie sich Felix Neureuther als Gesprächsgast in einem ESC-Format schlägt, bleibt abzuwarten.

Der ORF sendet die dreiteilige Show "Wir sind Song Contest" am 24. April sowie am 1. und 8. Mai um 20.15 Uhr. Das Finale des Eurovision Song Contests wird am 16. Mai ab 21 Uhr ausgestrahlt (in Deutschland live im Ersten).