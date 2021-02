Neuer Song: Helene Fischer singt Duett mit US-Superstar Josh Grobin

Nach fast vier Jahren ohne neue Musik ist Helene Fischers Stimme bald wieder auf einem Song zu hören. Mit US-Sänger Josh Grobin hat die Schlagerqueen ein Duett aufgenommen.

Diese Nachricht dürfte Fans von Helene Fischer zum Strahlen bringen. Es gibt endlich wieder Musik von der Schlagersängerin. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ihr eigenes Lied, sondern um ein Duett für die neue Platte von Josh Grobin.

Duett mit Helene Fischer: Josh Grobin freut sich

Der US-Star hatte bereits am 15. Januar verkündet, dass sein Album "Harmony Deluxe" am 26. Februar 2021 erscheinen wird. Dabei handelt es sich zwar "nur" um eine veredelte Wiederauflage seiner Platte "Harmony", aber im Gepäck hat er trotzdem neue Songs.

"Es enthält sechs zusätzliche klassische Songs, darunter ein Duett mit meiner Freundin, der wunderbaren Helene Fischer", schreibt der Sänger auf Instagram. Josh Grobin und die deutsche Schlagerqueen singen zusammen den Song "I'll Stand By You", der ursprünglich 1994 von der britischen Rockband "The Pretenders" performt wurde.

Woher kennen sich Helene Fischer und Josh Grobin?

Für die beiden Superstars ist es nicht das erste Mal, dass sie zusammen singen. In der Sendung "Die Helene Fischer Show" standen Helene Fischer und Josh Grobin bereits 2019 auf der Bühne und sangen den Hit "Angel" der kanadischen Sängerin Sarah McLachlan.

Auf der Instagram-Seite der deutschen Schlagerqueen ist bislang noch nichts von dem Duett "I'll Stand By You" zu sehen oder zu hören. In ihrem letzten Posting sendete sie am 3. Januar ungeschminkte Neujahrsgrüße an ihre Fans.

Wann kommt das neue Album von Helene Fischer?

So schön die musikalischen Neuigkeiten für Helene-Fischer-Fans sind, warten jedoch viele gespannt auf ein neues Album der Sängerin. Wann wird es erscheinen? Im Juli 2020 erklärte ein Insider, dass Komponisten bereits an einer Platte für die Schlagerqueen arbeiten würden und dafür 500 Songs ausgewertet werden müssten. Ein Starttermin wurde bislang nicht verkündet. Auch Christina Bach, die den Hit "Atemlos" geschrieben hat, habe einige Titel für das neue Helene-Fischer-Album eingereicht.