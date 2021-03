Neuer Schauspieler: Florian Stadler steigt bei "Dahoam is Dahoam" ein

Neuer Schauspieler für die BR-Erfolgsserie. Florian Stadler (47) steigt bei "Dahoam is Dahoam" ein und übernimmt die Rolle eines bodenständigen Großinvestors.

Florian Stadler spielt bei "Dahoam is Dahoam" den Großinvestor "Thomas Winkler".

Er ist wieder zurück im TV und am 11. März erstmals bei "Dahoam is Dahoam" zu sehen. Der einstige "Sturm der Liebe"-Liebling Florian Stadler hat wieder einen Serien-Vertrag unterschrieben und freut sich in der AZ über sein neues Engagement.

Ex-"Sturm der Liebe"-Star: Einstieg bei "Dahoam is Dahoam"

"Es ist natürlich schön, bairisch sprechen zu dürfen", so der gebürtige Augsburger zur AZ. Das Drehbuch sei viel realer als der Plot bei der Märchen-Telenovela "Sturm der Liebe".

Florian Stadler spielt "Thomas Winkler"

Mehrere Monate lang wird Stadler in die Rolle eines Großinvestors schlüpfen, der die Brauerei Kirchleitner unterstützt. "Ihm gehören Skihütten und hat er viel Geld übrig. 'Thomas Winkler' überlegt, welch tolle Sachen er damit machen kann", verrät Stadler der AZ. Der TV-Star selbst habe keine Millionen übrig, meint er lachend. Der 47-Jährige sorgte aber dennoch für die Zukunft vor: "Ich besitze in Rosenheim eine Eigentumswohnung."

Während Corona-Krise Italienisch gelernt

Der Schauspieler wurde, wie die gesamte Branche, hart von der Pandemie getroffen. Theater mussten schließen, TV-Produktionen pausierten oder wurden ganz eingestellt. Was hat Florian Stadler während der Corona-Krise also gemacht? "Viel Sport! Ich habe mir einen Fitness-Power-Tower für zu Hause gekauft und mit meiner Frau Italienisch gelernt. Außerdem habe ich für 'Watzmann ermittelt' gedreht."

Corona-Krise: "Dahoam is Dahoam" wird wieder gedreht

Der BR produziert seit wenigen Wochen wieder für "Dahoam is Dahoam" - mit Einschränkungen. "Der Dreh erfordert einen größeren Aufwand für alle Beteiligten, aber er ist notwendig. Die Hygieneregeln werden kontrolliert und eingehalten", sagt Stadler.

Hochzeit im Jahr 2019: Florian Stadler hat geheiratet

Florian Stadler hat Ende 2019 nach vierjähriger Beziehung seine Lebensgefährtin Martina (32) geheiratet. "Bunte" sagte er damals: "Ich dachte lange Zeit, Heiraten sei nichts für mich. Doch als ich Martina kennenlernte, kam plötzlich dieser Wunsch in mir auf. Ich wünschte mir zum ersten Mal im Leben nichts sehnlicher, als dass sie meine Frau wird."