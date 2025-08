Neuer RTL-Job: Warum Charlotte Maihoff jetzt nur noch das Wetter moderiert

Charlotte Maihoff kennt man eigentlich als Nachrichtensprecherin von "RTL aktuell". Aber warum moderiert sie jetzt nur noch das Wetter? Die AZ weiß, was dahintersteckt.

Mit 34 Jahren wurde Charlotte Maihoff 2017 Mitglied im News-Team von RTL. Sie präsentierte im Wechsel mit Peter Kloeppel "RTL aktuell". Der Chefmoderator verabschiedete sich 2024 gemeinsam mit Kollegin Ulrike von der Groeben in die Rente, ihre Jobs übernahmen Roberta Bieling und Christopher Wittich. Und Charlotte Maihoff? Sie steht seit Kurzem als Wetter-Moderatorin für die Nachrichtensendung von RTL vor der Kamera. Was hat es mit dieser neuen Position auf sich?

Charlotte Maihoff als Wetterfee: "Was ist da schief gelaufen?"

Es ist noch ein ungewohntes Bild, Charlotte Maihoff in "RTL aktuell" vor der Wetterkarte zu sehen. Seit dem 19. Juli gibt sie einen Ausblick auf die nächsten Tage. "Ich freue mich, wieder da zu sein – mit einer spannenden neuen Aufgabe", schrieb sie dazu auf Instagram.

Ihre Community scheint von dem neuen Job noch nicht überzeugt zu sein. "Sorry, für eine Journalistin der falsche Platz! Was ist da schiefgelaufen?", wollte ein Follower etwa wissen. Ein weiterer schrieb in den Kommentaren: "Du bist viel besser bei den Nachrichten, das passt viel besser zu Dir."

Wettermoderation von Charlotte Maihoff: RTL verrät AZ die Hintergründe

Dass Charlotte Maihoff statt der Nachrichten nur noch das Wetter moderiert, scheint ihre eigene Entscheidung gewesen zu sein. "Charlotte Maihoff will sich aus persönlichem Interesse künftig stärker auf die journalistische Einordnung globaler Klima-Themen konzentrieren", teilt eine RTL-Sprecherin der AZ mit. "Vom Hitzetipp bis zur Frage 'Ist das schon Klima oder einfach noch Wetter?' bringt sie gesellschaftsrelevante Themen alltagsnah auf den Punkt. Wir freuen uns über ihre Rückkehr als Moderatorin und darüber, dass sie ihre langjährige journalistische Erfahrung nun in diesen Bereich einbringt."

Charlotte Maihoff: Kindheit und Familie

Charlotte Maihoff wurde im Saarland geboren. Ihre deutsche Mutter ist Ärztin, ihr Vater ein Unternehmer aus Ghana. Schon als Kind interessierte sie sich für Nachrichten und wurde mit nur 16 Jahren Reporterin für das Jugendprogramm des Saarländischen Rundfunks.

Maihoff studierte unter anderem französische Linguistik und Wirtschaftsinformatik und absolvierte eine Journalistenausbildung an der Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Sie arbeitete bereits für den WDR und Deutschlandfunk und hat Moderationserfahrungen beim Saarländischen Rundfunk und bei der ARD-"Tagesschau" gesammelt.

Privatleben von Charlotte Maihoff bleibt geschützt

Über Privates plaudert Maihoff in der Öffentlichkeit nicht. Sie gibt keine Interviews über ihre Familie oder ihr Liebesleben. Und auch auf Instagram gibt die News-Lady nur ganz wenig Einblick in ihr Leben abseits des RTL-Studios. Ob sie einen Partner hat, ist nicht bekannt. Im September 2022 überraschte sie aber mit einer besonders frohen Kunde und präsentierte ihre Schwangerschaft.

Charlotte Maihoff hütet Geheimnis: Wer ist ihr Partner?

"Ich freue mich sehr! Und natürlich bin ich auch schon ganz gespannt darauf, wie das Baby unser Leben durcheinanderwirbeln wird. Für mich die schönste und aufregendste News der vergangenen Jahre", so Charlotte Maihoff. Wer der Vater des Kindes ist, hat die Journalisten nicht verraten. Maihoff will weiterhin ihr Privatleben schützen und gibt keine Auskunft über einen möglichen Partner an ihrer Seite.

Baby da! Steffen Hallaschka gratuliert Charlotte Maihoff und ihrem Partner

Am 6. März 2023 gab Charlotte Maihoff bekannt, dass sie Mutter von einem Sohn geworden ist. "Hat mich schon ganz fest im Griff, das kleine, große Glück. Alles ist gut gegangen und wir sind sehr dankbar, so einen süßen kleinen Kerl ab jetzt bei uns zu haben! Bitte habt Verständnis, dass ich in den nächsten Wochen hier noch nicht so aktiv sein werde. Ich melde mich dann, sobald es wieder losgeht."

Unter den ersten Gratulanten waren auch Maihoffs RTL-Kollegen. Katja Burkard kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch, liebe Charlotte & alles Gute." Und Steffen Hallaschka ergänzte: "Willkommen, junger Mann! Und herzlichen Glückwunsch an Euch Eltern! Genieß die fantastische Zeit, die jetzt beginnt, liebe Charlotte!"