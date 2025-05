Neuer Lebensabschnitt: Lilly Becker zieht im Sommer nach Düsseldorf

Bereits nach ihrem Sieg bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Februar 2025 hatte Lilly Becker überlegt, von Großbritannien nach Deutschland zu ziehen. Jetzt macht sie Nägel mit Köpfen: Im August will sie samt Sohnemann nach Düsseldorf übersiedeln.

Als frisch gekrönte Dschungelkönigin strahlte Lilly Becker im Februar 2025 an der Seite ihres Sohnes Amadeus nach der Landung in Frankfurt am Main. Deutschland soll nun bald ihre neue Wahlheimat werden.

Nach ihrem Sieg im RTL-Dschungelcamp plant Model Lilly Becker (48) einen neuen Lebensabschnitt. berichtet, wird sie schon in wenigen Monaten gemeinsam mit ihrem Sohn Amadeus (15) dem bisherigen Wohnort London den Rücken zukehren und nach Deutschland ziehen, genauer gesagt nach Düsseldorf.

Nervös vor dem großen Schritt

Viele Details sind offenbar schon geklärt. "Das Haus ist gemietet, Amadeus hat schon eine Schule", verriet die Ex-Frau von Boris Becker (57) dem Magazin. Sie seien vor dem Umzug "beide nervös", gesteht sie. "Aber Amadeus hat zu mir gesagt: 'Mommy, ich vertraue dir. Mach es nur so gemütlich, wie du es immer machst.'"

Die Wahl für Düsseldorf dürfte auch mit Beckers Partner zu tun haben. Denn dort lebt Sportmanager Thorsten Weck, mit dem sie seit 2022 eine Fernbeziehung führt. "Für Thorsten und mich ist das auch ein weiterer Schritt in unserer Beziehung", betonte sie gegenüber "Gala". Doch überstürzen will das Paar nichts. "Aber wir werden es langsam angehen. Jetzt will ich erst mal ganz für Amadeus da sein, bis er erwachsen ist."

Nachdem sie im Februar 2025 zur Dschungelkönigin gekrönt worden war, kündigte Lilly Becker bereits an, dass sie sich ein Leben in Deutschland vorstellen könne. Nun setzt sie die Pläne in die Tat um.

Sie war die zweite Ehefrau von Boris Becker

Bekannt wurde die als Sharlely Kerssenberg geborene Niederländerin durch ihre Beziehung mit Tennisstar Boris Becker. Das Paar hatte 2009 geheiratet, Sohn Amadeus kam im Februar 2010 zur Welt. Im Mai 2018 wurde die Trennung bekannt. Das niederländische Model war Beckers zweite Ehefrau. Mit Barbara Becker (58) war er von 1993 bis 2001 verheiratet. Mit ihr hat er die Söhne Noah (31) und Elias (25). Im September 2024 ehelichte der ehemalige Profi-Sportler dann Lilian de Carvalho Monteiro. Aus einer Liaison mit dem russisch-britischen Model Angela Ermakova hat Boris Becker noch ein weiteres Kind, Tochter Anna Ermakova (25).