Neuer Job: Prinz Joachim zieht mit seiner Familie in die USA

Prinz Joachim und seine Ehefrau Prinzessin Marie ziehen nach der Titelentzug-Diskussion mit ihrer Familie in die USA. Das gab das dänische Königshaus bekannt. Als Grund wird ein neuer Job von Prinz Joachim in der dänischen Botschaft genannt.

Prinz Joachim von Dänemark (53) wird Europa den Rücken kehren. Der Sohn von Königin Margrethe II. (82) und seine Ehefrau Prinzessin Marie (47) ziehen mit der Familie in die USA, genauer gesagt in die dortige Hauptstadt Washington, D.C. Das gab das dänische Königshaus am Freitag (17. März) in einer Erklärung bekannt, die unter anderem veröffentlicht wurde.

"Am 1. September 2023 wird Seine Königliche Hoheit Prinz Joachim eine neue Position im Verteidigungsministerium als Attaché der Verteidigungsindustrie bei der dänischen Botschaft in Washington D.C. antreten", heißt es in der Mitteilung. Dort soll der Prinz "als Vertreter Dänemarks in den kommenden Jahren zur Stärkung der Verteidigungsindustrie in der Zusammenarbeit mit den USA und Kanada" beitragen.

Umzug im Sommer 2023

Vor vier Jahren zogen Prinz Joachim und Prinzessin Marie, die seit 2008 verheiratet sind, laut Erklärung zusammen mit den beiden Kindern des Paares nach Frankreich. Die Familie lebt seit Sommer 2019 in Paris, der Geburtsstadt von Marie, wo das Paar für die dänische Botschaft arbeitet. Der Umzug nach Washington, D.C. soll im Sommer 2023 erfolgen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, der 2009 geborene Henrik und die 2012 geborene Athena. Joachim hat zudem zwei Söhne, Nikolai (23) und Felix (20), die aus der 1995 geschlossenen Ehe mit der ehemaligen Prinzessin Alexandra (58) stammen.

Zuletzt stand Prinz Joachim in den Schlagzeilen, als er sich im vergangenen September überrascht und bestürzt über die Entscheidung der Königin zeigte, seinen vier Kindern die Prinzen- und Prinzessinnentitel zu entziehen. In einer Pressemitteilung hatte das dänische Königshaus zuvor mitgeteilt, dass seine Kinder ab dem Jahreswechsel nur noch Graf oder Komtesse von Monpezat heißen werden. Ab dem 1. Januar 2023 tragen sie nur noch die Titel "Exzellenzen", nicht mehr "Königliche Hoheiten".